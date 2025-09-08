Suscríbete a
Los cuatro puntos cardinales de la provincia de Sevilla se rinden ante la Virgen un nuevo 8 de septiembre

Multitud de imágenes marianas de la provincia, algunas de gran peso histórico y devocional, recorrieron en procesión triunfal las calles de sus localidades como cada año

Utrera madruga para rezar cantándole a la Virgen de Consolación de forma extraordinaria

La Divina Pastora de Cantillana en su salida procesional
La Divina Pastora de Cantillana en su salida procesional
Pepe Trashorras

El calendario cofrade tiene varias fechas marcadas en rojo en muchas localidades de la provincia de Sevilla. Una de ellas es, sin duda, el 8 de septiembre. La festividad de la Natividad de María, en los estertores del verano, volvió a erigirse un año ... más como una de las jornadas imprescindibles para entender el fervor más auténtico de muchos pueblos.

