Los cuatro puntos cardinales de la provincia de Sevilla se rinden ante la Virgen un nuevo 8 de septiembre

El calendario cofrade tiene varias fechas marcadas en rojo en muchas localidades de la provincia de Sevilla. Una de ellas es, sin duda, el 8 de septiembre. La festividad de la Natividad de María, en los estertores del verano, volvió a erigirse un año ... más como una de las jornadas imprescindibles para entender el fervor más auténtico de muchos pueblos.

El día comenzó antes de lo habitual, pero por todo lo alto, puesto que una de las devociones inmemoriales de la provincia, la Virgen de Consolación de Utrera, salía a las calles aledañas a su santuario, destino de la peregrinación de numerosas personas llegadas de todas partes. El 375 aniversario de la fundación de la hermandad fue el motivo elegido por los utreranos para reencontrarse en la calle con su patrona en su día. Lo hicieron en un rosario de la aurora extraordinario que dio comienzo con las primeras luces del día, a las ocho de la mañana, bajo arcos y guirnaldas de flores de papel, entre un mar de camisas blancas y el caluroso afecto de los suyos.

Desde bien temprano estaban aclaradas las gargantas del coro de Consolación, que puso la excelente nota musical a una escasa hora y media de recorrido que, sin embargo, fue muy intensa, con algunas de las letras conocidas por todos los vecinos de la localidad, las que cautivaron a sevillanos y foráneos en la Magna de diciembre, y una nueva incorporación al repertorio estrenada para la ocasión. Los cantos, guitarras, palmas y vivas se fundieron en uno solo mientras la Virgen regresaba a su templo para quedar expuesta en veneración el resto del día.

La Virgen de Consolación a hombros de los utreranos Rafa Peña

Ya por la tarde, el abanico de procesiones a lo largo y ancho de la provincia era bien amplio, con opciones para todos los gustos, siendo imposible detenerse en todas ellas. En el Aljarafe, la Soledad de Albaida, ataviada de gloria como cada Domingo de Resurrección y cada 8 de septiembre, salió desde su oratorio con gran expectación y puntualidad a las siete y media. Con el acompañamiento musical de la banda del Carmen de Salteras, los soleanos pusieron el broche de oro perfecto a unas fiestas en las que dos días antes habían peregrinado en su romería al santuario de Nuestra Señora de Loreto, como llevan haciendo cincuenta años.

La Soledad de Albaida en la tarde aljarafeña P. T.

Un santuario, el de la patrona del Aljarafe en Espartinas, donde se están viviendo meses muy especiales y jubilares con motivo del quinto centenario de la Orden Franciscana en el templo, los cien años de la hermandad y los 75 de su coronación canónica. La Virgen de Loreto, que para rematar tan extraordinario año saldrá de nuevo el próximo 8 de noviembre, realizó su tradicional procesión por la viña rodeando el monasterio a sones de la banda de música del Ejército del Aire, del que también es patrona. Antes de eso recibió la visita de todos los pueblos del Aljarafe durante sus días de novena.

La hora de las patronas

Es un día de grandes pilares devocionales sin los que no podría entenderse la fe transmitida de generación en generación en la provincia de Sevilla. Setefilla, en Lora del Río; y la Virgen del Valle, en Écija, dieron buena muestra del peso de los siglos en unos municipios que vibran intensamente por sus patronas. La Virgen de Setefilla salió por tercera vez en el último año, tras su participación en la Magna de diciembre y el regreso de la Serranita hermosa a su santuario en el mes de enero, lo cual no restó un ápice de entusiasmo al encuentro de los loreños con la imagen en el día de su romería.

La Virgen de Setefilla rodeada de una masa de loreños Hermandad

La alcaldesa perpetua de Écija, por su parte, dejó grabados en la memoria de los vecinos del barrio del Puente unos momentos que jamás olvidarán. La Virgen del Valle fue recibida frente a la iglesia de Santa Ana con una gran petalada para celebrar la visita en la procesión de este 8 de septiembre.

Mairena del Alcor, vestida de fiesta, culminaba sus fiestas patronales disfrutaba a partir de las ocho y media de la tarde con la Virgen de los Remedios, con la doble alegría del monumento en su honor que había sido inaugurado apenas 24 horas antes. Los sones de la banda municipal retumbaron por toda su comarca de los Alcores, donde también celebraban el día de la Virgen de Gracia de Carmona con una serie de abarrotadas eucaristías.

La Virgen de Loreto en su procesión anual J. M. R.

Villaverde del Río es uno de los pueblos que guarda con mayor celo sus tradiciones, particularmente todo lo que tiene que ver con la Virgen de Aguas Santas. La venerada talla, de muy pequeño tamaño, procesiona en una singular custodia recorriendo las calles de su municipio y deteniéndose en cada una de las casas que encuentra a su paso mientras los vecinos se van sucediendo para cargar las andas. Un rito inalterable que se renovó una vez más en la noche de este lunes, una noche en la que volvieron a estrecharse los lazos entre abuelos, padres y nietos.

Cerca de allí, otro de los epicentros más llamativos del fervor y la algarabía fue, como no podía ser de otra forma, Cantillana. Hasta las diez de la noche no efectuó su tradicional salida la Divina Pastora, que volvió a convertir las engalanadas calles de su pueblo en un auténtico risco de amor desbordado a la manera en que lo entienden los cantillaneros, con los brazos elevados al cielo. Todo ello dio paso a una larga noche de emociones y fuegos artificiales a través del icónico itinerario que llevaría a la talla atribuida a Francisco Antonio Ruiz Gijón por puntos tan emblemáticos como la calle Martín Rey, donde es despojada de su sombrero, ante el delirio de cientos de devotos y la presencia de multitud de cofrades de rincones bien diversos. Una prueba tras otra de que Sevilla es mariana.