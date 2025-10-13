El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta, un icono repetido por Castillo Lastrucci en Andalucía y parte de España

El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta, imagen que va a presidir el vía crucis de las cofradías de Sevilla de 2026, es un modelo que Antonio Castillo Lastrucci repitió por numerosos puntos de Andalucía y parte de España. La talla, realizada después ... de la destrucción de la parroquia de San Julián en 1932 y de San Marcos en 1936, sustituyó al anterior que tenía la corporación que se atribuía a los hermanos Ribas y que estaba en el ático del retablo mayor.

El titular de la Hiniesta se bendijo en 1938 en el templo de San Luis de los Franceses, salió por primera vez de los Terceros, la Magdalena no se talló hasta 1944 y existen fotos de la salida de la imagen desde el compás del antiguo convento de Montesión. El imaginero sevillano se fijó en las tallas que hicieron Juan de Mesa o Juan Martínez Montañés en el siglo XVII para crear un icono que se venera en rincones como Jerez de la Frontera, Córdoba o hasta en Daimiel.

Lastrucci y su taller repitió el semblante dulce del Cristo de la Buena Muerte para otras imágenes que llegan a denominarse igual que el crucificado de San Julián. Ahí están los ejemplos del Cristo de la Confianza de la capital cordobesa, realizado en los años 60, cuya curiosidad es que se pidió que fuera igual que el de la Buena Muerte de la hermandad de la Madrugada de Córdoba, hecho en 1945 y con notable parecido al sevillano, así como al de la corporación universitaria hispalense.

En estos dos casos se observa perfectamente cómo existía peticiones concretas al taller de Antonio Castillo Lastrucci para tener una imagen similar a la que había desarrollado para la Hiniesta justo después del comienzo de la Guerra Civil española. Aunque había elementos que no se repetían, sí hay un canon en las facciones del rostro y en el cuerpo que hacen que los cofrades reconozcan rápidamente que el origen de todos estos crucificados era el de San Julián.

Otra hermandad cuyo titular se asemeja al de la Buena Muerte de la Hiniesta es el de la corporación de la parroquia de Santiago de Jerez de la Frontera, la cual sale en la Noche de Jesús o Madrugada jerezana y las semejanzas se pueden observar claramente, así como en el paso, el cual es prácticamente igual que el del titular de la hermandad de la Universidad de Sevilla.

En Daimiel, también hay otro crucificado de igual factura y dimensiones que el de la Hiniesta. Se repite el esquema de la cabeza ladeada hacia el lado izquierdo de la mirada del devoto, la pierna derecha ligeramente adelantada en la crucifixión con respecto a la izquierda o el tallado del sudario son elementos que forman parte de estas imágenes que se reparten por parte de la geografía andaluza y española. Otra talla parecida y que preside una de las fiestas más importantes de la comunidad autónoma es Cristo de la Luz de Dalías, en Almería

Además, no sólo el Cristo de la Buena Muerte fue un modelo, sino también la Virgen de la Hiniesta como dolorosa castiza que talló Castillo Lastrucci para muchas localidades andaluzas. Ahí también están los ejemplos de la Virgen de la Encarnación de Jerez, la del Dulce Nombre de la misma ciudad, la Reina de los Mártires de Córdoba o los Dolores de Ronda, entre otras tallas.