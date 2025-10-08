Suscríbete a
vía crucis

El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta presidirá el Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla de 2026

El acto tendrá lugar el 23 de febrero de 2026, primer lunes de Cuaresma, en la Catedral

Sevilla

El Consejo de Cofradías ha designado al Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta para presidir el Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla del próximo año. El acto tendrá lugar el 23 de febrero en la Catedral.

Este acto viene celebrándose desde ... el año 1976 en la Catedral de Sevilla, por lo que el principial acto de las cofradías en la Cuaresma cumple medio siglo. Se hace el primer lunes de Cuaresma por coincidir con el menor número de cultos en las hermandades, tan solo está el septenario de la Piedad de la Mortaja.

