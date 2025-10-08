El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta presidirá el Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla de 2026

El Consejo de Cofradías ha designado al Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta para presidir el Vía Crucis de las Cofradías de Sevilla del próximo año. El acto tendrá lugar el 23 de febrero en la Catedral.

Este acto viene celebrándose desde ... el año 1976 en la Catedral de Sevilla, por lo que el principial acto de las cofradías en la Cuaresma cumple medio siglo. Se hace el primer lunes de Cuaresma por coincidir con el menor número de cultos en las hermandades, tan solo está el septenario de la Piedad de la Mortaja.

Desde el año 2015 una imagen del Domingo de Ramos no presidía el Vía Crucis de las Cofradías, siendo la última el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena. De este modo, la dos únicas corporaciones por presidir este acto de la citada jornada son la Paz y Jesúes Despojado. El crucificado de Castillo Lastrucci se convierte en la número 47 que resulte elegida para presidir este acto organizado por todas las hermandades de penitencia desde 1976, quedando aún 29 cofradías sin protagonizar el Vía Crucis. Además de la elección del Cristo de la Buena Muerte como imagen que presidirá este culto, el Consejo de Hermandades ha designado a Antonio Casamitjana como cartelista de la Semana Santa de 2026 y a José Antonio Rodríguez Benítez como pregonero.

