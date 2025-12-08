Suscríbete a
+Pasión

música

La Centuria rinde homenaje musical a la Macarena en su regreso

La formación ha acudido a ver a la Virgen en la basílica en la noche del día de la Inmaculada

El poema que Rafa Serna le escribió a la Macarena en 20 centros de flores

La Centuria en la basílica
La Centuria en la basílica abc
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La banda de la Centuria no ha querido faltar a la cita del regreso de la Macarena en el día de la Inmaculada. Tras una jornada muy larga y llena de emociones para los macarenos, por la noche la formación musical, al igual que ... lo hiciera el Carmen de Salteras por la mañana, interpretó música a la Virgen de la Esperanza en el interior de la basílica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app