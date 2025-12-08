La Centuria rinde homenaje musical a la Macarena en su regreso

La banda de la Centuria no ha querido faltar a la cita del regreso de la Macarena en el día de la Inmaculada. Tras una jornada muy larga y llena de emociones para los macarenos, por la noche la formación musical, al igual que ... lo hiciera el Carmen de Salteras por la mañana, interpretó música a la Virgen de la Esperanza en el interior de la basílica.

Formaron en la plaza del Pumarejo, desde donde recorrieron los aledaños de la basílica realizando un bando, hasta acceder al templo y postrarse ante la Macarena en un nuevo instante de este día tan importante, que ya forma parte de la historia de la hermandad.

🟣 La Centuria, en la basílica de la Macarena, paga rendir pleitesia a la Macarena https://t.co/GulLRghwSI pic.twitter.com/qv7JcqBpF6 — Pasión en Sevilla (@pasionensevilla) December 8, 2025

Una ofrenda en forma de música, como acción de gracias por la vuelta al culto de la Macarena, de esta banda macarena que llegó al templo rodeada de personas que quisieron acompañar a la formación hasta su Virgen.

Sonó 'Hispalís' a la llega de la Centuria Macarena a la basílica, interpretada en el atrio, donde se detuvieron, hasta que accedieron a la iglesia para estar cerca de su gran devoción y tocar las piezas como 'Salve macarena', 'María, luz y esperanza' o 'Eterna Macarena'.