El poema que Rafa Serna le escribió a la Macarena en 20 centros de flores

La vuelta de la Macarena al culto tras la restauración por parte de Pedro Manzano va a dejar numerosas estampas y una de las primeras de la mañana de este 8 de diciembre de 2025 es la de 20 centros de flores que han llegado ... a la basílica como ofrenda a la Virgen con versos del poema que le dedicó el añorado Rafael Serna en su pregón de la Semana Santa de 2016.

Los devotos han entrado en torno a las diez y media de la mañana en el templo y han dejado las flores justo detrás de la imagen, delante del altar mayor que preside el Señor de la Sentencia y se han organizado para preparar este 'singular cortejo' en la calle Muro, la vía que conecta Escoberos con la plaza de la Esperanza Macarena.

En los centros, se pueden leer en cintas varios versos del pregón de Serna del poema: «¿Quién te hizo Reina Madre? / ¿Quién te llenó de Gracia? / ¿Qué pincel creó los trazos sin pegar un carpetazo cuando apareció tu cara?». Otra parte de ese texto que aún recuerdan cientos de cofrades se puede ver en los centros como es: «¿Cómo pudo ni siquiera aguantarte la mirada? / ¿Sabría en ese momento que la imagen que tallaba, haría temblar los cimientos, las entretelas del alma / y ya jamás en el tiempo / habría quien te igualara?».

Estas flores son sólo algunas de las miles que van a acompañar a la Macarena durante este día de la Inmaculada Concepción y en las próximas jornadas, cuando los devotos dejen a sus pies ofrendas. Además, las floristerías se están quedando sin existencias como la de Ramitos, que ha cerrado esta jornada festiva después de proveer a la hermandad de la Macarena y a los cientos de pedidos que han tenido para este 8 de diciembre.

Los gestos y detalles hacia la Virgen de la Esperanza Macarena van a continuar después de varios meses de restauración por parte de Pedro Manzano y con una labores que han devuelto a la dolorosa con el aspecto 'lozano' y como 'si volviera a tener 19 años', tal y como reza el poema de Joaquín Caro Romero.