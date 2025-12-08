Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

la vuelta de la macarena tras la restauración

El poema que Rafa Serna le escribió a la Macarena en 20 centros de flores

Los devotos han llevado estas ofrendas y se ha llenado el presbiterio de la basílica en pocos minutos

En vídeo: colas de tres horas para ver a la Macarena

Los 20 centros de flores detrás de la Macarena en el suelo del presbiterio
Manuel Luna

Manuel Luna

La vuelta de la Macarena al culto tras la restauración por parte de Pedro Manzano va a dejar numerosas estampas y una de las primeras de la mañana de este 8 de diciembre de 2025 es la de 20 centros de flores que han llegado ... a la basílica como ofrenda a la Virgen con versos del poema que le dedicó el añorado Rafael Serna en su pregón de la Semana Santa de 2016.

