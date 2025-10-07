Carlos López Bravo anuncia su candidatura a las elecciones del Consejo de Cofradías de Sevilla

Carlos López Bravo se presentará a las elecciones del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla que tendrán lugar el próximo año. Así lo ha confirmado en una carta en la que asegura que desea «aportar nuevas ideas, transparencia y, sobre todo, una forma de trabajar cercana, abierta y participativa» en la institución que rige las cofradías sevillanas.

López Bravo, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de la Universidad de Sevilla, ha sido delegado de Glorias, de la Madrugada y secretario del Consejo, cargo este último que desempeñó entre 2013 y 2019. Es hermano de Montserrat (donde ha ejercido distintos cargos en su junta de gobierno), la Macarena, los Estudiantes, el Gran Poder, la Cena, San Benito, la Sacramental de la Magdalena, la Virgen del Amparo y la filial sevillana de la Virgen de la Cabeza.

En su carta, el candidato anuncia su candidatura «con enorme ilusión y sentido de responsabilidad», señalando que, «tras una trayectoria de servicio junto a cuatro presidentes en esta institución que vela por todas nuestras hermandades, siento que ha llegado el momento de dar este paso. Lo hago con humildad, convencido de que mi experiencia acumulada puede ser de utilidad, pero también con la firme voluntad de crear un entorno de colaboración mutuo y de diálogo permanente con todas y cada una de las hermandades».

Retos y propuestas

Asegura que el anuncio llega este martes 7 de octubre «por mi devoción rosariana», si bien comunicó al arzobispo la decisión «hace meses». Asimismo, resume su propósito en los siguientes puntos:

• Reforzar el papel participativo de los hermanos mayores en la vida del Consejo, con la creación de grupos de trabajo para abordar los asuntos más trascendentes.

• Impulsar la formación de las juntas de gobierno.

• Profundizar en la acción social de las hermandades y en la colaboración con otras instituciones de la Iglesia.

• Velar para que las manifestaciones de culto público externo sean expresión de verdadera fe y caridad cristiana.

• Promover, a través de los medios de comunicación y redes sociales, una evangelización clara que recuerde que nuestra misión es ante todo dar testimonio de la fe católica.

López Bravo termina su carta expresando que «vivimos tiempos en los que las hermandades son vistas con frecuencia desde una perspectiva exclusivamente cultural. Debemos ser firmes en proclamar que, por encima de todo, somos comunidades de fe al servicio de la Iglesia y de la ciudad de Sevilla. Con la ayuda de Dios, y desde el diálogo, la cordialidad y el espíritu fraterno, espero poder servir a todas y cada una de nuestras hermandades desde la Presidencia del Consejo. Os pido vuestra oración y vuestro apoyo en esta nueva etapa que ahora comienza». Las elecciones del Consejo de Cofradías tendrán lugar en junio de 2026.