Los retos del curso cofrade de Sevilla: el último de Francisco Vélez al frente del Consejo de Hermandades

Muchas hermandades vuelven a la actividad durante estos días después de las vacaciones y comienza otro curso dentro de las corporaciones que será el último de Francisco Vélez como máximo representante del Consejo de Hermandades ya que termina el segundo mandato como presidente y en ... junio se celebrarán las elecciones en la institución de la calle San Gregorio.

Vélez asumió la dirección del Consejo de Cofradías en 2018 cuando éste se encontraba en 'horas bajas' después de la dimisión de Joaquín Sainz de la Maza en junio de aquel año y de Adolfo Arenas un lustro antes. El órgano responsable de las corporaciones hispalenses tenía una crisis institucional y Vélez la ha resuelto en estos dos mandatos.

Él y su equipo han tenido que hacer frente a una pandemia del coronavirus que dejó a Sevilla sin sus cofradías durante dos Semanas Santas (la de 2020 en plena primavera y la de 2021 con las veneraciones de los titulares en los templos), la resolución del problema que hubo con las sillas, los abonados y la devolución del importe de las mismas durante los años que no hubo estaciones de penitencia a la Catedral, así como la financiación y las cuentas del Consejo en un momento en el que había más telarañas que dinero en las cajas de las mayordomías de las corporaciones.

Tras la vuelta del culto externo de las hermandades, Francisco Vélez revalidó un segundo mandato y junto a su equipo, activó la reforma de las jornadas de la Semana Santa con importantes cambios en días como el Domingo de Ramos, Miércoles Santo o Jueves Santo mientras que el Martes Santo seguía intentando resolver sus problemas de organización, así como la Madrugada.

1 El presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, afronta su último curso cofrade entre 2025 y 2026 maría guerra La 'eterna' reforma de los días de la Semana Santa Francisco Vélez y su equipo tendrán que volverse a reunir con los hermanos mayores de las jornadas para arreglar los retrasos que se han vuelto a producir este 2025

Durante este curso, continuarán las reuniones de hermanos mayores para arreglar situaciones de cruces o retrasos que se han vuelto a verse este 2025 con presumibles cambios en el Domingo de Ramos del año que viene, la eterna duda el Lunes Santo sobre si modificar el orden para poder adelantar la entrada del Museo, más cambios el Martes Santo dentro de las probaturas que se llevan haciendo desde hace años y con la ayuda de que los Javieres saldrán desde los jesuitas, con otro plan para el Miércoles Santo en el que las Siete Palabras cerrará el día, las Cigarreras volverán a salir el próximo Jueves Santo de nuevo desde los Terceros porque las obras en torno a su capilla no habrán finalizado en 2026 y el 'gigantismo' de la Madrugada con la Macarena con más de 4.000 nazarenos, la Esperanza de Triana superando los 3.000 y con una llegada de los Gitanos al inicio de la carrera oficial en la mañana del Viernes Santo, algo que molesta gravemente a los hermanos de la corporación de la Puerta Osario.

Siguen todos estos frentes abiertos y después de haber colaborado activamente en la organización del Santo Entierro Grande de 2023, el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular en 2024 con la Procesión Magna el 8 de diciembre y la participación del Cachorro en el Jubileo de las Cofradías de Roma este año, Francisco Vélez y el resto de consejeros tendrán que decidir qué hacer en el 50 aniversario del Vía Crucis de las Cofradías.

La primera imagen que lo presidió fue el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz en 1976 y las grandes devociones de la ciudad ya lo han presidido por lo que se tendrá que analizar si se va a hacer el formato que se conoce o se hace un rezo piadoso más 'especial'.

2 La Macarena, tras la restauración realizada por Arquillo manuel gómez La vuelta de la Macarena Los hermanos y devotos cuentan los días para el regreso al culto de la dolorosa tras la restauración que le está practicando Pedro Manzano con el apoyo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Si hay otro reto, clave, hito o como quiera llamarse de los próximos meses es la vuelta de la Macarena tras la restauración que le está practicando Pedro Manzano con el apoyo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Los hermanos y devotos cuentan los días para el regreso al culto de la dolorosa después de unas semanas y meses complejos para la corporación de la Madrugada con un cabildo general extraordinario que duró más de seis horas, una fuerte oposición a la actual junta de gobierno que preside José Antonio Fernández Cabrero, las numerosas dudas de la intervención de los Arquillo sobre la talla y hasta una manifestación a las puertas de la basílica.

Aún queda tiempo para volver a ver en el camarín a la Virgen de la Esperanza aunque los avances en el tratamiento contra los xilófagos evolucionan favorablemente y mientras tanto, la mirada serena del Señor de la Sentencia preside la basílica ante la ausencia de la titular de la hermandad.

3 Colas de hermanos a las puertas de la basílica para el cabildo general extraordinario por la restauración de la Virgen de la Esperanza raúl doblado Las elecciones en la Macarena Los hermanos tienen que decidir a finales de noviembre entre tres candidaturas que se van a presentar hasta el momento: la de José Luis Notario, la de Fernando Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro Ignacio García Rivero

Además de la restauración de la Virgen de la Esperanza, la hermandad de la Macarena afronta un mes de noviembre con elecciones en las que ya hay tres candidaturas anunciadas. José Luis Notario es el actual consiliario segundo, Fernández Cabezuelo lo fue en la época de Manuel García como hermano mayor y Pedro Ignacio García Rivero fue entre 2009 y 2013 prioste.

Hasta el día de las elecciones, se esperan muchas reuniones y encuentros en una hermandad de la que también se despide tras dos mandatos Fernández Cabrero y con más de 10.000 hermanos llamados a las urnas para decidir el futuro de la cofradía más importante de la Archidiócesis de Sevilla.

4 El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses Raúl doblado Cinco años del episcopado de Saiz Meneses El arzobispo de Sevilla cumple un lustro en una archidiócesis donde hay más de 700 hermandades y tras una primera parte de su actividad pastoral repleta de cultos extraordinarios en la capital y los pueblos

Otro protagonista de este curso cofrade será el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, porque en 2026 se cumplen cinco años de su episcopado en la Archidiócesis. Ha revolucionado la capital y la provincia con varios años seguidos de actos y cultos extraordinarios como por ejemplo el regreso del culto externo tras la pandemia en septiembre de 2021, la Semana Santa 'post-coronavirus' de 2022, el Santo Entierro Grande de 2023, el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y la Procesión Magna de 2024 y la participación del Cachorro en el Jubileo de las Cofradías de Roma.

Muchas voces apuntan que se deberá trabajar en la 'modulación' de las celebraciones extraordinarias de las 700 hermandades de la Archidiócesis y en concreto, en la capital hispalense donde ya es raro el fin de semana donde no haya una procesión. Asimismo, Saiz Meneses y el resto de delegaciones seguirán trabajando en la transformación de una diócesis con constantes cambios en movimientos, parroquias y corporaciones.

5 La Esperanza de Triana irá a las parroquias del Polígono Sur en octubre manuel gómez La Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur La hermandad lleva meses trabajando en ella aunque el cénit serán los traslados y el paso de la dolorosa por las Letanías o las 3.000 Viviendas durante el mes de octubre

Si el Gran Poder estiró el mapa de Sevilla hacia el este en 2021, la Esperanza de Triana lo hará hacia el sur en octubre con una Misión en la que lleva trabajando la hermandad desde hace meses que culminará con la visita de la dolorosa a las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero. El primer traslado será el 4 de octubre, el 12 el rosario por la zona más compleja del distrito, el 18 el regreso a Triana, la siguiente semana habrá cultos en San Jacinto para luego llevar a la Virgen a la Catedral y la culminación de los cultos extraordinarios terminará el 1 de noviembre en el primer templo metropolitano con una procesión triunfal de nuevo hasta el arrabal.

6 La Virgen de Montserrat visitará el monasterio catalán en diciembre manuel olmedo Montserrat en Cataluña La dolorosa estará en diciembre en el monasterio catalán por los 1000 años de la creación del mismo

Otro hito para las cofradías sevillanas será la estancia de la Virgen de Montserrat en el monasterio catalán en el mes de diciembre por los 1000 años de la creación del mismo donde se vivirán momento inéditos junto a 'la Moreneta'. Destaca entre los cultos la misa en el templo y el rosario por las inmediaciones del conjunto histórico con el palio de traslado de la hermandad de Montesión.

7 El Cristo de las Almas de los Javieres volverá a su sede fundacional juan flores El regreso de los Javieres a los jesuitas La corporación volverá a su sede fundacional después de aprobarse la cesión por parte de la Santa Sede, la Compañía de Jesús y la Archidiócesis de Sevilla

Además de todo ello, los Javieres tendrán que trasladarse a los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder tras obtener el beneplácito de la Santa Sede, la Compañía de Jesús y la Archidiócesis. Por tanto, la hermandad volverá a su sede fundacional dándole de nuevo vida a un templo de varias naves, así como a la capilla de los Luises, joya arquitectónica de comienzos del siglo XX.

8 Las Aguas saldrá por Triana el 19 de septiembre por los 275 años de su fundación en San Jacinto juanma rodríguez Aniversarios y procesiones extraordinarias Desde mediados de septiembre y a lo largo de todo el otoño, se sucederán las celebraciones en las corporaciones hispalenses

Por otro lado, se sucederán las procesiones extraordinarias por aniversarios de hermandades a lo largo de todo el otoño como la visita de Las Aguas a Triana por los 275 años de su fundación a partir del 13 de septiembre, los 50 años de la hermandad de la Anunciación de Juan XXIII, la coronación canónica de la Pastora de Santa Marina el día 27, el Divino Perdón de Alcosa saldrá por su barrio el 5 de octubre por los 25 años de las primeras reglas de la corporación, los titulares del Museo irán a la Catedral el 7 de noviembre para celebrar los 450 años de la creación de la cofradía y Jesús de las Penas de San Vicente irá al convento del Buen Suceso por los 175 años de la fundación de la cofradía.