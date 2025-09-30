Cabezuelo propone celebrar el centenario del besamanos de la Macarena en San Gil

Fernando Fernández Cabezuelo, candidato a hermano mayor de la Macarena, propone conmemorar el centenario del besamanos de la Virgen exponiendo la imagen en la parroquia de San Gil. Este culto se celebró por primera vez el 18 de diciembre de 1925 y, desde entonces, quedó instaurado como tradición devocional.

Las crónicas de la época relatan cómo la iglesia de San Gil se vio abarrotada de fieles, hasta el punto de que resultaba imposible avanzar entre la multitud que deseaba acercarse a besar la mano de la Virgen. Más de 10.000 personas participaron en aquel histórico besamano, desde miembros de la realeza hasta los vecinos más humildes del barrio, en un gesto de fe y devoción que se convirtió en tradición centenaria.

Con motivo de esta efeméride, y siempre que la restauración de la Virgen lo permita, la candidatura de Fernández Cabezuelo propone que la Macarena vuelva a ser expuesta en devoto besamano en la parroquia de San Gil, templo con el que la hermandad mantiene una vinculación histórica y sentimental al haber sido su sede canónica durante casi tres siglos (1653-1949).

«Queremos que la Virgen regrese a San Gil en un acto cargado de simbolismo y emoción, devolviendo a este templo una página fundamental de nuestra historia y permitiendo a los hermanos y devotos revivir un acontecimiento que marcó profundamente la devoción a la Esperanza», destacó Fernández Cabezuelo.

