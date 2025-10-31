Avanza la restauración del manto de 'Los Cisneros' de la Macarena

La comisión de seguimiento de esta pieza ha visitado el taller de Charo Bernardino para conocer de primera mano el trabajo de restauración, actualización textil y conservación del manto denominado 'Los Cisneros' de la Macarena.

En la visita han participado los técnicos ... del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Araceli Montero (jefa de área de tratamientos) y Lourdes Fernández, técnico del taller de tejidos, encabezados por el director del Centro de Intervención, José Luis Gómez Villa; el proyectista y diseñador Sergio Cornejo Ortiz, autor de los trabajos de planimetría del diseño original del manto; el encajero y bolillero Alfonso Aguilar, responsable de la blonda perimetral en oro fino realizada ex profeso para el manto siguiendo el diseño original de la pieza desaparecida durante la intervención de mediados de los años 90 del siglo XX; y miembros de la junta de gobierno.

Avance de la restauración del manto de 'Los Cisneros' de la Macarena hdad. La hermandad se encuentra inmersa en la recuperación de esta obra icónica, que a lo largo del tiempo ha sufrido alteraciones significativas tanto en el terciopelo como en los elementos del bordado. Esta obra, realizada por Guillermo Carrasquilla en 1967, está compuesta por bordados procedentes de las caídas del palio de la Virgen de José Caro, datadas en 1942. A lo largo de los años, el manto ha sido restaurado en dos ocasiones durante la década de los noventa, lo que provocó alteraciones que ahora serán solventadas, devolviendo así la pieza a su esplendor original. El IAPH se encargará de restaurar el manto de manera fiel a su diseño original, recuperando tanto su forma como su color. Según informó la hermandad, se llevó a cabo un proceso de digitalización del manto actual, así como del dibujo original de los bordados, utilizando imágenes fotográficas de la época. Gracias a la recuperación de este diseño, la obra podrá recuperar las simetrías perdidas y algunos elementos que habían sido alterados como resultado de procesos anteriores de traslado a nuevo soporte. Otras de las tareas efectuadas sobre la obra han consistido en tomar muestras del color y la calidad del terciopelo de seda original (bajo los bordados), así como del traje del Niño Jesús de la Esperanza, realizado con el terciopelo remanente del manto bordado en 1967, con el fin de encontrar un nuevo soporte con la misma calidad y color que el original. Por otro lado, se reconstruirá de manera volumétrica el borde del bordado y la blonda del encaje de oro original, actualmente desaparecido. También se intervienen las piezas del bordado y el pasado a un terciopelo nuevo que está ejecutando Charo Bernardino.

