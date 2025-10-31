Suscríbete a
patrimonio

Avanza la restauración del manto de 'Los Cisneros' de la Macarena

La comisión de seguimiento de esta pieza ha visitado el taller de Charo Bernardino para comprobar los trabajos de la obra

La comisión en el taller de Macarena para ver los trabajos del manto de 'Los Cisneros'
La comisión en el taller de Macarena para ver los trabajos del manto de 'Los Cisneros' hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La comisión de seguimiento de esta pieza ha visitado el taller de Charo Bernardino para conocer de primera mano el trabajo de restauración, actualización textil y conservación del manto denominado 'Los Cisneros' de la Macarena.

En la visita han participado los técnicos ... del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Araceli Montero (jefa de área de tratamientos) y Lourdes Fernández, técnico del taller de tejidos, encabezados por el director del Centro de Intervención, José Luis Gómez Villa; el proyectista y diseñador Sergio Cornejo Ortiz, autor de los trabajos de planimetría del diseño original del manto; el encajero y bolillero Alfonso Aguilar, responsable de la blonda perimetral en oro fino realizada ex profeso para el manto siguiendo el diseño original de la pieza desaparecida durante la intervención de mediados de los años 90 del siglo XX; y miembros de la junta de gobierno.

