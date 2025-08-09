La agrupación Virgen de los Reyes comunicó al Divino Perdón no renovar con la hermandad

La agrupación Virgen de los Reyes, tras el comunicado emitido por el Divino Perdón, en el que se indica su desvinculación de la formación musical por falta de confianza y transparencia ante la rumorología que la vincula a otra hermandad del Sábado de Pasión, ha informado que la banda, a través de su presidente Antonio Velasco, comunicó telefónicamente al hermano mayor la decisión de no renovar el contrato que unía a ambas entidades, decisión tomada un día antes, el 31 de julio.

🔴 Comunicado | 𝐍𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 @HdaDivinoPerdon



Deseamos a la Hermandad la mejor de las suertes en el futuro. pic.twitter.com/TgCS7iouJM — Virgen de los Reyes (@AgrupacionVR) August 9, 2025

La formación señala que dicha comunicación se reiteró de manera presencial el domingo 3 de agosto, a petición del hermano mayor, manteniendo el mismo carácter formal. Por otra parte, la agrupación indicó, tal como publican en sus perfiles oficiales, que estaban predispuestos a participar en la procesión extraordinaria del Señor del Divino Perdón el 5 de octubre, con el fin de no perjudicar a la hermandad.

Por último, la agrupación Virgen de los Reyes finaliza haciendo saber que lamenta profundamente que la rumorología haya influido negativamente en la relación entre ambas partes, «alejándola del espíritu de respeto y colaboración que siempre ha presidido nuestro trabajo».