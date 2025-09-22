Los 300 años de las Mercedes de la Puerta Real

Otro aniversario que se está celebrando este 2025 son los 3 siglos de las primeras reglas de la hermandad de la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real. Aunque la corporación no haya preparado un extenso programa de actos y cultos extraordinarios, estos ... días sí se puede ir a San Vicente a contemplar a la imagen antes de su salida procesional del próximo sábado.

Fue en 1725 cuando comenzó a funcionar la cofradía aunque la devoción por la Virgen de las Mercedes se impulsó antes por parte de los mercedarios a los pies del convento de San Laureano, el cual se levantaba sobre la Puerta Real. Según las investigaciones, al principio hubo una hornacina en el siglo XVII que después se transformó en una capilla que se arruinó porque en 1718, el cabildo secular de Sevilla autorizó a que se reconstruyera.

Esta capilla formaba parte de las múltiples y variadas que existían por la capital hispalense y que fueron modificándose o eliminándose sobre todo a lo largo del siglo de las Luces con los cambios urbanísticos que se produjeron con la llegada de las ideas de la Ilustración. Por ejemplo, un lugar de culto público que acabó desapareciendo fue la capilla de la Virgen de la Europa junto a la Alameda de Hércules, provocando que la imagen y el retablo acabaran en el interior de la iglesia de San Martín, donde se encuentra en la actualidad.

Volviendo a las Mercedes de la Puerta Real, su capilla se reconstruyó y había una congregación que se llamaba «Rosario del Alba de María Santísima de las Mercedes» que había costeado un simpecado y que consiguió guardarlo debajo del arco donde estaba la capilla. Este grupo de devotos tuvo gran predicamento en Sevilla con la participación en grandes fiestas como la de la declaración del patronato de la Inmaculada sobre España.

La vida de esta congregación no tuvo problemas hasta la llegada de los franceses en 1810, cuando quemaron el convento de San Laureano y los devotos de las Mercedes se quedaron sin esta orden. A pesar de los avatares que se sucedieron, continuó funcionando esta corporación y a mediados del siglo XIX, aparecen las referencias de una imagen de talla que procesiona por el barrio de San Vicente en aquellos años.

El derribo de la Puerta Real

En 1859, la hermandad ganó algo más de espacio con el derribo de la Puerta Real pero se quedó sin los retablos que estaban adosados a este enclave. Además, se eliminó un símbolo de la ciudad que aún se recuerda en la corporación. Los estudios señalan que el entramado de la capilla actual es de aquellas fechas y si se visita, se pueden observar restos de la muralla que continúa hacia la calle Goles.

Un siglo y medio después de sus primeras reglas, en 1875, obtiene unas nuevas añadiendo el Señor de la Redención como titular. Sin embargo, con la llegada del siglo XX, comienza una decadencia que algunas veces es superada con la salida de la Virgen por el barrio gracias a la participación de hermanos de las Siete Palabras. El declive fue tan grave que la capilla se hundió en 1930 y la imagen de la titular tuvo que llevarse a San Vicente.

Tras otra reorganización de la cofradía, hubo que esperar hasta mediados de los años 40 para ver terminadas las obras de la capilla. En esa época, hubo varios intentos de fusión con la cofradía de las Siete Palabras pero no llegaron a fructificar, quedándose la hermandad como independiente y siendo prácticamente el último vestigio mercedario del primitivo convento de San Laureano.

Otros hitos de la segunda mitad del siglo XX fueron la coronación de la Virgen de las Mercedes que fue elevada a rango canónico por parte de fray Carlos Amigo Vallejo o la imposición de la réplica de la medalla de la ciudad por Alfredo Sánchez Monteseirín cuando era alcalde de la capital hispalense. En la actualidad, los cultos de la titular se celebran en San Vicente aunque muchos cofrades los han conocido en la capilla del Museo y mientras que se suceden los aniversarios en las hermandades sevillanas, ahí sigue la devoción de la Puerta Real como es la Virgen que se ve a través de la ventana al final de la calle Alfonso XII, una devoción con más de 3 siglos de historia.