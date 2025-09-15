La inédita estampa de las Aguas en San Jacinto

Las Aguas va a regalar esta semana a los cofrades una estampa inédita en la parroquia de San Jacinto con el crucificado y la Virgen del Mayor Dolor ante el retablo mayor del templo trianero. Se trata de una imagen inédita porque, aunque la hermandad ... regresa más de ocho décadas después a la iglesia donde se fundó en 1750, estos titulares nunca han recibido culto en este lugar.

La actual talla de Antonio Illanes se bendijo cuando las Aguas ya estaban fuera de San Jacinto mientras que con la Virgen del Mayor Dolor sucede lo mismo. Además, el paso de misterio es de principios de este siglo y se creó con la corporación en la capilla del Rosario de la calle Dos de Mayo. Cuando los cofrades entren en la parroquia verán de fondo y ante el altar mayor a las imágenes, tal y como sucedía a finales del XIX.

Así lo atestiguan fotografías antiguas en las que aparece el misterio con el Cristo primitivo que se conserva en el museo diocesano de Ciudad Real, el cual era de pasta y perteneciente a los dominicos, así como la dolorosa atribuida a Montes de Oca, San Juan y el ángel recogiendo la sangre y el agua del costado de Jesús.

Este paso que salía a finales de la centuria decimonónica el Domingo de Ramos y con la circunstancia de que salía del mismo templo que otra cofradía del primer día de la Semana Santa como era la Estrella, ha convertido su silueta en un icono reconocible en Sevilla y en otros lugares de Andalucía.

Una capilla que ya no existe

Además, durante los cultos y actos especiales que tiene preparado la corporación, hay que destacar la visita por la sede fundacional donde se recordará el espacio en el que recibían culto las imágenes hasta principios de los años cuarenta, como es una capilla desaparecida y que fue transformada en el actual despacho del párroco.

Muchos vecinos de Triana, jóvenes o fieles no se imaginan el antiguo aspecto de San Jacinto con hasta cuatro hermandades dentro de sus muros como fueron las Aguas, la Esperanza de Triana, la Estrella y el Rocío, convirtiendo este templo en una auténtica 'catedral' en los siglos XIX y XX con hasta cinco pasos en su interior.

Durante estos días, los hermanos de las Aguas escucharán de los cofrades más antiguos dónde estaban las imágenes, el recuerdo de aquel incendio que destruyó la dolorosa del siglo XVIII y el primer crucificado que tallara Illanes para la cofradía o el periplo de la corporación tras su salida de la parroquia.

El misterio de las Aguas delante del altar mayor, como antaño

Será por tanto un reencuentro con la historia pero también una vivencia inédita de la hermandad con sus imágenes titulares actuales, las cuales nunca han estado dentro de la sede fundacional de una corporación que cumple 275 años de historia este 2025.