Suscríbete a
+Pasión
Última hora
Muere una mujer y un joven resulta herido en el incendio de una vivienda en Cazalla de la Sierra

patrimonio

La inédita estampa de las Aguas en San Jacinto

Aunque la hermandad ha vuelto al templo donde se fundó, ninguna de las imágenes actuales han recibido culto en la iglesia trianera

La corporación regala durante esta semana la vista de los titulares con el fondo del retablo mayor, tal y como se puede comprobar en fotos antiguas

Las Aguas cierra una herida de más de ocho décadas con su regreso a San Jacinto

El Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor en San Jacinto
El Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor en San Jacinto David camacho - hermandad
Manuel Luna

Manuel Luna

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Aguas va a regalar esta semana a los cofrades una estampa inédita en la parroquia de San Jacinto con el crucificado y la Virgen del Mayor Dolor ante el retablo mayor del templo trianero. Se trata de una imagen inédita porque, aunque la hermandad ... regresa más de ocho décadas después a la iglesia donde se fundó en 1750, estos titulares nunca han recibido culto en este lugar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app