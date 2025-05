Mañana será otra vida

El farolillo de oro

Andan entre nosotros verdaderos astros del aguante, superdotados del albero que no entienden de cansancios, resacas ni perezas. Se entrenan todo el año para llegar en perfecto estado de forma a la semana grande y demostrar sus dotes de barra, vaso y baile. No fallan ni un día, llevan el pleno entre ceja y ceja, son los primeros en llegar y los últimos en marcharse, los camareros los llaman por sus nombres en varias casetas. Ayer, un tipo se encontró a un colega de los que figura en esta lista de talentos y le soltó muy serio: ¿Quillo, qué, cuándo te dan el farolillo de oro? Espero que me invites a la gala…