ESPECIAL I+D+I

José Carlos G. Villamandos: «Nuestro objetivo es que la innovación llegue a las Pymes»

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación pone el foco en la inversión privada en I+D+i, que debe seguir creciendo en Andalucía, y en la importancia de los clústeres de innovación

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos
Natalia Ortiz

El consejero Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, hace balance del desarrollo de la innovación e investigación en Andalucía en los últimos años. El que fuera rector de la Universidad de Córdoba destaca como uno de los principales objetivos del sector I+D+i seguir ... incrementando la financiación privada y ser un foco de atracción de talento.

