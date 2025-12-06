José Carlos G. Villamandos: «Nuestro objetivo es que la innovación llegue a las Pymes»

El consejero Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, hace balance del desarrollo de la innovación e investigación en Andalucía en los últimos años. El que fuera rector de la Universidad de Córdoba destaca como uno de los principales objetivos del sector I+D+i seguir ... incrementando la financiación privada y ser un foco de atracción de talento.

— El PIB andaluz ha crecido un 3,1% interanual en el tercer trimestre de 2025, tres décimas por encima de la media española. ¿Qué peso tienen la investigación y la innovación en estas buenas cifras?

—El incremento en I+D+i está siendo muy importante. En el año 2023, que son los últimos datos auditados, hemos alcanzado los 2.285 millones de euros, una subida de un 20,9% que no es algo puntual, sino una tendencia desde 2019, cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia del Gobierno andaluz. De hecho, el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 destinará de manera global una partida de 250,3 millones de euros para investigación, innovación y emprendimiento. Esos fondos son solo una parte del montante plurianual de mayor cuantía que va a permitir desarrollar políticas innovadoras. Destaca, por ejemplo, la iniciativa 'InvestigAndalucía', que movilizará hasta 2027 un total de 203,2 millones de euros, a través de financiación europea, y que tiene como objetivo reforzar la apuesta por el talento joven y el empleo científico. Además, casi 92 millones estarán dirigidos a proyectos de investigación, campus de excelencia y unidades de excelencia, mientras que para equipamiento y transferencia del conocimiento se reservarán hasta 2027 otros 41,5 millones. A esos recursos se suman las partidas reservadas para infraestructuras científicas estratégicas como son el acelerador de partículas IFMIF-DONES que se construirá en Escúzar (Granada), con 100 millones; y el Tokamak, un reactor de fusión nuclear experimental que impulsa la Universidad de Sevilla, al que se le asignan ocho millones. Algo muy importante es que el avance en innovación no tiene solo que sustentarse en inversión pública, sino que hay una subida muy importante de inversión privada, lo que demuestra la confianza que el sector productivo tiene en Andalucía. En este momento, nos situamos en un 65% de inversión pública y en un 35% de inversión privada. Trabajamos para 'darle la vuelta' a ese porcentaje, como ya sucede en otras comunidades autónomas y a nivel europea.

Inversión pública y privada

—¿Qué se está haciendo desde la Consejería para aumentar, por tanto, ese porcentaje de inversión privada?

—Lo fundamental es que haya una inversión pública que sirva para apalancar y desarrollar la inversión privada. Y eso se está haciendo. Paralelamente, tenemos programas, como Innova Andalucía e Investiga Andalucía, que son coherentes con las necesidades que tienen tanto el sector público como el privado. En el ámbito de la I+D+i son claves las Pymes, ya que para ellas la innovación supone resiliencia, sostenibilidad y mayor rendimiento económico. Estamos recurriendo a los agentes intermedios (centros tecnológicos y clústeres de innovación) para que esa innovación llegue a las pequeñas y medianas empresas. Los clústeres son una figura fundamental para el futuro de la I+D+i en Andalucía. Es la primera vez que se pone en marcha una política de clúster de innovación en Andalucía, nos parece clave fomentarlos y poner a su disposición una línea de incentivos, pues estamos convencidos de que pone en el mismo marco al sector empresarial y a agentes del conocimiento. Son auténticos motores de desarrollo empresarial, capaces de atraer el talento y fomentar la innovación.

—El presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 contempla más inversiones en innovación, investigación y transformación digital. ¿Qué posibilidades se le abren a Andalucía en este nuevo escenario?

—Andalucía tiene buenos datos en cuanto al retorno de fondos de la UE. La captación de fondos está cerca de los 280 millones de euros, de los que un 36% viene de las universidades y, el resto, del sector productivo. Nuestro objetivo es seguir ampliando las posibilidades de las pymes respecto a la financiación europea. Por ello, hemos creado, junto con la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía) una oficina para el desarrollo de la investigación de Andalucía, con presencia en Bruselas para facilitarnos el acceso y el conocimiento respecto a todas las vías de financiación.

—¿Está sacándole Andalucía rendimiento al mecanismo de compra pública innovadora?

—Sí, recientemente hemos empezado a licitar la última convocatoria, de hecho. La compra pública innovadora es una herramienta fundamental para la administración pública. Hemos puesto en carga 20 millones de euros enfocados a la industria aeroespacial, con un objetivo fundamental destinado a emergencias, supervisión de territorio, situaciones de alertas… También estamos utilizando esta herramienta en el ámbito de ciudades inteligentes, tomando Sevilla Tech Park como modelo de territorio descarbonizado, sostenible y digitalizado. Se ha usado, además, en el sector de la salud.

Eso sí, el mecanismo de compra pública innovadora está sujeta a la ley de contratos del sector público, lo que hace el proceso muy farragoso y largo, y el sector llega a desesperarse, haciendo que no vaya a la velocidad que a todos nos gustaría.

—¿Qué papel juegan las startups en el ecosistema innovador?

—Estamos en el tiempo de las startups. Las grandes empresas no pueden, por su propia estructura, acometer una innovación rápida, por lo que tienen que contratar a las startups, que se han convertido en colaboradoras e imprescindibles de la grande y mediana empresa. Desde la Junta estamos potenciando el emprendimiento en el ámbito universitario para que se creen empresas de base tecnológica, desde startups a empresas spin-off. Además, los acompañamos en las rondas de captación de inversión, a través de ferias de emprendimiento que se realizan a nivel nacional e internacional donde se dan a conocer. El objetivo es que tengan el apoyo de la Consejería para que puedan consolidarse y crecer.

—Una de las cuestiones que más preocupan al tejido universitario es la precariedad de los investigadores.

—Hay un compromiso generalizado por favorecer la estabilización de este personal, teníamos claro desde el principio que no puede haber precariedad laboral para los investigadores. No obstante, este asunto depende en gran parte de las políticas de la propia universidad, por lo que varían las situaciones de una a otra. Desde la Junta hemos incorporado en nuestra convocatoria postdoctoral, y también en la ley Activa, la Ley para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, el compromiso de estabilización una vez finalice el primer contrato con el centro receptor dentro, siempre, de los procedimientos y de la norma. El objetivo es que esto haga de Andalucía un destino aún más atractivo.