Designados los candidatos a los Premios PAD de Danza en su XVI edición

Los Premios PAD reconocen la labor de los profesionales y creadores de la danza andaluza en nueve categorías artísticas

Lucía Vázquez, bailarina y coreógrafa nominada en varias candidaturas de los Premios PAD 2025
Lucía Vázquez, bailarina y coreógrafa nominada en varias candidaturas de los Premios PAD 2025 abc
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

La Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) entregará, por decimosexto año, los Premios PAD, en una gala que se celebrará el próximo día 16 de diciembre en la Sala la Fundición.

Con estos premios se reconoce la labor ... del sector en diferentes categorías: mejor espectáculo de sala, mejor espectáculo de calle o espacio no convencional, mejor coreografía, mejor intérprete, mejor espacio sonoro, mejor diseño de iluminación, mejor espacio escénico, mejor diseño de vestuario y mejor espectáculo revelación), además del Premio de Honor y el premio especial 'Tejer Danza'.

