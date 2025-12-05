Designados los candidatos a los Premios PAD de Danza en su XVI edición

La Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) entregará, por decimosexto año, los Premios PAD, en una gala que se celebrará el próximo día 16 de diciembre en la Sala la Fundición.

Con estos premios se reconoce la labor ... del sector en diferentes categorías: mejor espectáculo de sala, mejor espectáculo de calle o espacio no convencional, mejor coreografía, mejor intérprete, mejor espacio sonoro, mejor diseño de iluminación, mejor espacio escénico, mejor diseño de vestuario y mejor espectáculo revelación), además del Premio de Honor y el premio especial 'Tejer Danza'.

La gala estará conducida por la actriz, cantante y presentadora sevillana Paz de Alarcón y por la bailaora y coreógrafa sevillana Asunción Pérez 'La Choni' y contará con la actuación de la compañía Larumbe Danza, con su pieza 'Mover cenizas'. Los premios tienen el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y de la Fundación SGAE.

Los galardones que se entregarán en esta edición a los premiados han sido elaborados por la artista María Naranjo Cubero.

María José Villar, presidenta de la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), dice que estos premios, «vuelven a demostrar año tras año la riqueza de la danza que se hace en Andalucía. Además, en las nominaciones hay representadas piezas de casi todas las ciudades andaluzas, lo que demuestra que no solo está focalizada en un lugar, sino que se respira creatividad en cada punto de nuestra comunidad».

En esta decimosexta edición el jurado está formado por Cristina Granados y Andreas Eilertsen, de la Cía. Eilertsen&granadosteaterKompani, con sede en Stamnsund, Noruega; Jesús Alcaide, investigador, crítico de arte, editor y curador independiente; Inmaculada Jiménez de Pablos, bailarina y docente del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz; Candela Murillo, bailarina y directora del Festival Danzahra (Zahara de los Atunes, Cádiz), y Pere Bodi, bailarín, docente, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana y responsable del proyecto Hort-Art.

La Asociación de Profesionales y compañías para el desarrollo de la danza en Andalucía (PAD) es una entidad sin ánimo de lucro con dieciséis años de trayectoria que agrupa a los profesionales de la danza Compañías de Andalucía, representándolos ante las instituciones públicas y privadas, con el objeto de promover y apoyar el sector, mejorar sus condiciones laborales y formativas y contribuir a su desarrollo profesional. En la actualidad la integran más de 150 compañías y profesionales andaluces.

Nominados Premios PAD 2025

Mejor espectáculo de sala: 'Maja Y Bastarda' de Laila Tafur; 'La familia' de Julio Ruiz; 'El día que el hombre pisó la luna', de Danza Mobile.

Mejor espectáculo de calle: 'No estamos aquí para bailar, de Rocío Barriga y Sergio R. Suárez; 'Maja y bastarda' (Para espacio no convencional) de Laila Tafur; 'Ciervo y Rama' de Violeta Iriberri.

Mejor Intérprete: Laila Tafur por 'Maja y bastarda' de Laila Tafur; Laila Tafur por 'Maja y bastarda' (espacio no convencional) de Laila Tafur; Lula Amir por 'Maldito Bolero de Lula Amir; Natalia Jiménez por 'Discursos polifónicos' de Natalia Jiménez Gallardo; Eduardo Guerrero por 'El manto y su ojo', de Eduardo Guerrero; Inma Montalvo por 'El hilo del olvido', de Cía. De danza Fernando Hurtado: Felipe Valera por 'El día que el hombre pisó la luna', de Danza Mobile; María Cazenave por 'Las propietaria', de la Decadensia; Rocío Barriga por 'En una clara noche de luna', de Lucía Vázquez; Ana Salazar por 'Las Yegüas', de Chloe Brûlé-Dauphin; Sara Jiménez por 'Fragmentos de una noche', de Sara Jiménez.

Mejor coreografía: Laila Tafur por Maja Y bastarda; Rocío Barriga y Sergio R. Suárez por 'No estamos aquí para bailar'; Lucía Vázquez por Normcore-Lo normal'; Chloe Brûlé-Dauphin por 'Las yegüas'.

Mejor espacio sonoro: Ernesto Rosa por 'Discursos polifónicos'' de Natalia Jiménez: Miguel Marín por 'Normcore-Lo normal' de Lucía Vázquez; Mario Maywa por 'El hombre que pisó la luna' de Danza Mobile; Laila Tafur e Isabel Do Dieg Mo por 'Maja y bastarda' de Laila Tafur.

Mejor diseño de iluminación: Antonio Valiente por 'Las yegüas' de Chloe Brûlé-Dauphin; Antonio Valiente por 'Peón Coronado de Gero Domínguez; Benito Jiménez por 'Normcore-Lo normal' de Lucía Vázquez; Xesca Salvá por 'Maja y bastarda' de Laila Tafur; Diego Cousido por 'El hombre que pisó la luna' de Danza Mobile.

Mejor Vestuario: Laila Tafur, Carmen Corsano, Jorge Dutor por 'Maja y bastarda' de Laila Tafur; Gloria Trenado por 'Las propietarias' de La Decadensia; Ernesto Artillo por 'La Familia' de Julio Ruíz; Gloria Trenado por 'Normcore-Lo normal' de Lucía Vázquez; 'La aguja en el dedo' por 'Las Yegüas' de Chloe Brûlé-Dauphin.

Mejor espacio escénico: Antonio Godoy por 'Las yegüas' de Chloe Brûlé-Dauphin; Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola por 'Fragmentos de la noche'' de Sara Jiménez; Adela XD por 'Las propietarias' de La Decadensia.

Mejor espectáculo revelación: 'Las propietarias' de cía La Decadencia; 'Y el regusto' de La Imbuición; 'Montar un cuerpo' de Colectivo La triangular.