Trasladan a Miguel Carcaño de prisión al pillarle con elementos ilegales

Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, ha sido trasladado de la prisión de Herrera de la Mancha a la de Archidona después de haberse conocido que le pillaron en cárcel con una tablet y un pen drive con wifi en su celda, según ha señalado Mediaset y Ediciones Católicos y Vida Pública. Estos elementos son ilegales para un recluso.

Según la investigación que se realizó por parte de estos medios, hubo un registro en la panadería, la cual era su lugar de trabajo y donde se había ganado la confianza de los funcionarios, encontrándole en este espacio un teléfono móvil. Además, varios testimonios señalaron que se comentaba «que se lo metió en la cárcel alguien que vinculado a la prisión. Ha disfrutado de todos esos aparatos por lo menos durante un año y medio».

Varios meses más tarde, ha llegado el castigo de Instituciones Penitenciarias trasladándolo de prisión: de la cárcel de Herrera de la Mancha a la de Archidona. Es decir, Carcaño se acerca a Andalucía y le ingresan en una prisión que cuenta con piscina climatizada, un gimnasio y una pista de fútbol sala con un material especial.

Hay que recordar que la cárcel de Archidona se le conoce como la prisión 'palacio' ya que es moderna y cuenta con todo tipo de avances para la integración. Por otro lado, no acabará de cumplir la totalidad de la pena hasta mayo de 2030. Concretamente la citada condena la cumplirá el día 8 de mayo de ese año, cuando tenga 41 años y habrá pasado más de la mitad de su vida tras los barrotes de una prisión.

Veto a residir en la misma localidad que la familia de Marta

Carcaño tampoco puede pisar Sevilla porque hasta el año 2043, tiene vetado residir en la misma localidad donde estén los padres y la hermana de Marta como estipuló la sentencia condenatoria. Asimismo, su actitud no ha ayudado a lo largo de todos estos años a encontrar el cuerpo de Marta, agravando con esa actitud el dolor de la familia que sigue sin tener un lugar donde llevarle flores.

El Tribunal Supremo le condenó por ello a un año y tres meses más por un delito contra la integridad moral. ABC de Sevilla consultó a fuentes judiciales y todas coincidieron en vaticinar que Carcaño no saldrá en libertad hasta que no esté muy cerca del cumplimiento íntegro.