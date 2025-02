Rafa Almarcha: Un pregón desde el 'Corazón'

La Navidad se ha adelantado en el Teatro Lope de Vega de Sevilla con el Pregón de la Cabalgata de Reyes Magos pronunciado este lunes por Rafa Almarcha , compositor y líder del grupo Siempre Así. Como cabía esperar para este acto, que organiza cada año el Ateneo de Sevilla , gracias a la sensibilidad que este autor pone a todo lo que hace, Almarcha ha protagonizado un pregón comprometido y muy personal, en el que ha puesto mucho 'Corazón' , como uno de los temas que interpretó junto al grupo sevillano, que entró en el escenario cantado «en mi tierra, en mi tierra adornamos las casas, montamos belenes, en mi tierra cantamos a coro canciones de siempre, porque el Hijo de Dios nace en diciembre».

El acto, que vuelve a abrir «puertas a la emoción de la Cabalgata y la magia y la ilusión de los Reyes Magos», contó con la presentación del periodista Mario Daza y las palabras del presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero , que habló con el corazón para agradecer al pregonero y a su grupo «traer el corazón musical, el corazón de todos los sevillanos a este teatro», dijo.

El pintor sevillano Javier Parrilla fue el encargado de introducir al pregonero con palabras de emoción, alegría, brillo en los ojos y la ilusión como gran motor del mundo», añadió. «El pregonero conserva la mirada de ese niño que hace 53 años y tres días nació en Triana», dijo de Rafa, un «enamorado de la música» que sabe « mirar y ver el alma de las cosas » y siempre «desde un optimismo cargado de generosidad». «Alguien dijo de Rafa es un hombre a un corazón pegado, y creo que es verdad porque su vida va a golpe de latidos», añadió para referirse a este pregonero amante del flamenco y el carnaval, «amigo con mayúsculas» cuya «guitarra se hace hoy atril» para mostrar la estrella que anuncia la llegada de la Cabalgata , dijo.

El compositor de la 'Misa de la alegría' dejó muestras de su compromiso durante todo el acto, «aunque hoy estemos aquí en este maravilloso Teatro Lope de Vega para pregonar que 'ya vienen los Reyes Magos' , he querido comenzar recordando que Dios viene antes, que el nacimiento del niño Jesús viene antes. Que su aparición en la tierra marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad».

El pregón de los «Tres Reyes Magos que además de magos son cristianos» comenzó con 'Diciembre' y el recuerdo del viaje en globo del pasado mes de enero. Almarcha quiso rendir homenaje a la «ilusión» reflejada en la figura de su padre y la «luz» de su madre. Contó además sobre el escenario del teatro con grandes compañeros y amigos. Además de los componentes y músicos de Siempre Así, quisieron estar presentes en este acto artistas como José Manuel Soto o el Coro de Yago School , que recibieron grandes aplausos.

Tras ' La Pastorcita Julita ' y ' La cena de Nochebuena ' que interpretó el coro infantil, José Manuel Soto soñó con volver a ser niño en Navidad ( 'Llegó la Navidad'), hasta que la pandemia llevó al pregonero a recordar los 30 años de Siempre Así , y la emocionante participación que tendrán en la próxima Cabalgata con una carroza dedicada con motivo del aniversario, «puede que sea el mayor reconocimiento que hemos recibido en nuestra ya larga trayectoria», dijo. Con ellos interpretó 'Corazón', «Que derriba las murallas a golpes de melodía / Que nos une en la esperanza de pintar un nuevo sol / Un poco de amor sincero, ya verás como lo hacemos».

Tuvo palabras de agradecimiento para Carlos Navascues, «que vio antes q nadie un talento en mí». Con ello rindió homenaje a los maestros y a los sanitarios, para quienes pidió un fuerte aplauso por el esfuerzo realizado durante toda la pandemia, seguido por un minuto de silencio para todas las víctimas del Covid-19 (todo el teatro se levantó), silencio roto por un fuerte aplauso al finalizar.

El Gran Poder y la Epifanía

'Juntos' le llevó a dedicar una palabras al Gran Poder , 'el verdadero rostro del Amor», cuya hermandad, «desde hace siglos siempre ha vinculado la advocación del Gran Poder con la Epifanía, con la adoración de los Reyes Magos, gran manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios». Y para concluir este bloque recordó, cómo «dentro de los actos programados con motivo de su Santa Misión a los tres Barrios , los Siempre Así tuvimos el inmenso honor de cantarle al Señor de Sevilla en la parroquia de Santa Teresa. Pasa el tiempo, y todavía no hemos aterrizado. Esa tarde del 3 de noviembre de 2021 en la que nos encontramos cara a cara con Él para hacerle nuestra ofrenda en forma de canciones, es algo que nos ha marcado para siempre, una oración continuada imposible de explicar con palabras».

El pregonero continuó diciend0: «Lo que sentimos cuando el sonido de nuestras voces sobrevolaba y se entremezclaba con el espíritu que emanaba su divina imagen, ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas . Un huracán reposado que nos arrastró a poner los pies en la tierra y el corazón en sus poderosas manos que portan la cruz de todos. Un milagro que vivimos en primera persona, el milagro de la conversión, de la evangelización y la caridad ante su presencia sobrenatural. El milagro de la belleza infinita latente en todos los que compartimos esos momentos únicos, emociones indescriptibles de recogimiento y reflexión. Manolo Sánchez , párroco de La Candelaria, un hombre de una calidad humana e intelectual excepcional, y el gran impulsor de nuestro encuentro con El Señor, en una de las ocasiones en las que coincidí con él en su parroquia, les explicaba a los niños de las Colonias de nuestra Hermandad del Rocío de Triana que cuando se acercaran al Gran Poder no dejaran de mirarle a la cara, pues esa mirada que todo lo puede, es la más fiel imagen de la esperanza, el verdadero rostro del Amor».

Acabó rezando: «Gran Poder, el sentido de la vida es la fe, no existe más coherencia que el dolor en tu rostro, el rostro de la supervivencia del amor en la muerte, de la paz en la violencia, del pan en el hambre, de la atención en la indiferencia. No permitas que bajemos los brazos, tu luz vence a las tinieblas. Seguimos, seguimos caminando siguiendo tu estrella, la misma que llevó a los tres Reyes Magos por desiertos de arena hasta encontrar tu nacimiento en nuestro interior un día, otro, semanas, meses, años, siglos y eras. El sentido de la vida es la fe, Señor, fe que tu Poder la hace grande y eterna», añadió.

La Cabalgata y Triana

Desde este punto, Siempre Así interpretó 'Yo sí creo en ti' y 'Fue en Belén' , lo que sirvió al pregonero para dedicar unas palabras a sus vivencias de cabalgatas, rendir homenaje a Triana y a Paco Prieto , que «aunque nunca representó a ningún Rey Mago en la cabalgata, si fue un Rey Mago para todos los que le conocimos», dijo antes de fundirse en un abrazo con Paola , de Siempre Así, momento que se convirtió en uno de los más emocionantes de la noche.

A continuación enumeró a los miembros del cortejo de esta edición (a todos ellos dedicó emocionantes palabras) y parándose en Baltasar: «Tengo que confesar que, si Baltasar ha sido siempre mi Rey preferido, este año lo es aún más, porque es sevillista y carnavalero, como yo, corazón rojo, alma de comparsista y 'preparao' chirigotero» y junto a varios amigos de Monchi -incluido su hijo- le dedicaron un pasodoble de ' Una chirigota con clase ', el pasodoble « A todos los mozalbetes », una de las sorpresas más aplaudidas de la noche. También tuvo especiales palabras de agradecimientos para personas que ya habían encarnado a los Reyes Magos como Agustín González Merino, Arturo Candau Vorcy, César y Jorge Cadaval, José Manuel Soto o Jesús Quintero .

Tras la ' Nana de Sevilla ' de García-Lorca interpretada por la soprano Ruth Rosique y acompañada al piano por el propio pregonero, llegaron los agradecimientos al Ateneo, repasó la historia de la Cabalgata y recitó una carta a los niños de Sevilla de José María Izquierdo: «Quisiera empezar como como empiezan los cuentos, pero no voy a contaros un cuento. Hacía muchos años que nuestra ciudad no veía de forma sensible a los Reyes Magos. Los magos de Oriente pasaban invisibles en el misterio de la noche callada; más no paseaban el triunfo de su magia real por las calles de Sevilla: Las gentes no creían en ellos. Y así, cómo puede haber paz en la tierra si no hay hombres de buena voluntad, así no es posible ninguna Epifanía si no hay hombres de fe»...

«Quiero despedirme recordando su figura, gracias a José María Izquierdo estamos hoy aquí, su espíritu joven y vitalista, año tras año sirve de inspiración y proporciona la energía necesaria para llevar a cabo un acontecimiento de la magnitud de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, única en el mundo por su belleza y su alma rebosante de autenticidad», concluyó.

¡Vivan los Reyes Magos!

El acto terminó con ¡Vivan los Reyes Magos!¡Viva Sevilla!, con los acordes de 'Ya vienen los Reyes Magos' con el baile y los aplausos de todo el teatro. Tras recibir el pregón escrito en Braille de manos del presidente de la ONCE y con la junta directiva del Ateneo sobre el escenario, los himnos de Andalucía y España pusieron fin a una noche mágica.

Un momento del pregón de Rafa Almarcha con Siempre Así J. M. Serrano Rafa Almarcha Desde muy joven, Rafa Almarcha, director artístico y productor de la gran mayoría de los discos de Siempre Así, tuvo muy claro que lo suyo era la música. Siendo casi un niño entró a formar parte del Coro de la Hermandad del Rocío de Triana, formación para la que también compuso alguno de sus temas más populares. En 1994 fundó, siendo su director artístico durante varios años, la discográfica Discos de Arte, que más tarde se fusionaría con Sony/BMG. Lanzó como cantante solista el disco 'Números antiguos', con algunas de las canciones que posteriormente han marcado su trayectoria como compositor de éxito. Ha compuesto para Siempre Así, José Manuel Soto, Arturo Pareja-Obregón; Gemeliers, Alejandro Vega o Falete entre otros, además de colaborar como productor y director musical en varios programas de televisión. Está casado con Ana con la que tiene tres hijos, Rafa, María y Sol. Acaba de lanzar nuevo disco en solitario: ‘ Ha nacido un nuevo sol ’.