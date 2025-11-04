Suscríbete a
La reforma del Paseo de la O de Sevilla se encarece un 17% por el retraso de la obra

El Consejo de Gobierno de Urbanismo aprobará hoy una modificación del proyecto para actualizar los precios, así como el texto del convenio con la Junta para ejecutar y financiar estos trabajos

La reordenación del Paseo de la O y su conexión con la calle Betis ya tiene el visto bueno de Patrimonio

Recreación de los trabajos de reforma en el Paseo de la O del barrio de Triana
Recreación de los trabajos de reforma en el Paseo de la O del barrio de Triana ABC
Mario Daza

La reurbanización del Paseo Nuestra Señora de la O en el barrio de Triana afronta al fin su desarrollo definitivo, aunque con una subida de costes con respecto a los presupuestos iniciales. Fue en 2020 cuando el Ayuntamiento de Sevilla se convirtió en adjudicatario ... de una subvención de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para acometer esta transformación de la ribera del Guadalquivir, permitiendo además su conexión peatonal con la calle Betis. Sin embargo, una serie de problemas técnicos, burocráticos y económicos impidieron que la actuación pudiera ejecutarse dentro de los plazos que estaban previstos y la propuesta cayó en una especie de limbo administrativo que ahora parece que sí se desbloqueará. Para ello será clave el visto bueno a la firma de un convenio entre el Consistorio hispalense y el Gobierno de Juanma Moreno para financiar y ejecutar este proyecto.

