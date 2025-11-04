La reforma del Paseo de la O de Sevilla se encarece un 17% por el retraso de la obra

La reurbanización del Paseo Nuestra Señora de la O en el barrio de Triana afronta al fin su desarrollo definitivo, aunque con una subida de costes con respecto a los presupuestos iniciales. Fue en 2020 cuando el Ayuntamiento de Sevilla se convirtió en adjudicatario ... de una subvención de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para acometer esta transformación de la ribera del Guadalquivir, permitiendo además su conexión peatonal con la calle Betis. Sin embargo, una serie de problemas técnicos, burocráticos y económicos impidieron que la actuación pudiera ejecutarse dentro de los plazos que estaban previstos y la propuesta cayó en una especie de limbo administrativo que ahora parece que sí se desbloqueará. Para ello será clave el visto bueno a la firma de un convenio entre el Consistorio hispalense y el Gobierno de Juanma Moreno para financiar y ejecutar este proyecto.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha incluido en el orden del día de su reunión de hoy martes la aprobación del texto que recoge este acuerdo entre ambas administraciones, que posteriormente deberá de ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. En el mismo se recogen las condiciones particulares que asume cada una de las partes en el marco de esta actuación y que, principalmente, se resumen en el hecho de que el Consistorio pagará el 56% del presupuesto total, mientras que la Consejería de Fomento aportará el 44% restante. Es decir, una cifra máxima de 480.000 euros como se comprometió en la ayuda concedida en 2020 y que, al final, fue retirada a la ciudad por la tardanza en su ejecución. No obstante, la Junta de Andalucía, que será además quien se encargue de la licitación y ejecución de la obra, asegura que asumirá el coste con fondos propios.

Una de las consecuencias que ha tenido esta tardanza en la ejecución de las obras de reforma del Paseo de la O ha sido la subida generalizada del coste de los materiales. En principio, el presupuesto de licitación de los trabajos era de 707.565 euros, aunque Urbanismo aprobará hoy también un plan de actualización de esta cifra. En concreto, el precio de la actuación subirá un 17%, alcanzando los 827.269 euros. A esa cantidad hay que sumar también los más de 27.000 euros de la dirección de obras y los 82.726,92 euros de la liquidación de los trabajos. Junto a ello, se incluyen 9.822 euros en concepto de difusión y 28.726 por el proceso de participación ciudadana. Todas estas partidas, sumadas a los más de 40.000 euros de la ejecución del proyecto en su día y a los 4.452 euros de su actualización, hacen que el coste total de la reforma se eleve hasta 1.020.756,96 euros. De ellos, 551.057 los aportará el Ayuntamiento, mientras que 470.000 saldrán de Fomento.

Inicio de las obras

Será el próximo año cuando ambas administraciones tengan que movilizar las cuantías que a cada una corresponden y, por tanto, todo hace indicar que las obras comenzarán al fin en 2026. Con ellas, se va a acometer una transformación integral del Paseo de la O, que se convertirá en un espacio más amable, con más zonas verdes y más sombras. De hecho, una de sus grandes novedades será su conexión con la calle Betis mediante un paso sobre la lámina del Guadalquivir, que unirá dos zonas separadas hasta ahora por el puente de Triana. El proyecto contempla que se potencie la celebración del Paseo del Arte de Triana, diseñado como un gran punto de encuentro entre artistas y potenciales compradores. Además, contará con un mirador en el río, se mejorará el pavimento con criterios de accesibilidad y se renovarán el mobiliario urbano, el alumbrado y la señalética turística.