José Luis Sanz promete «un impulso» a la «transformación energética» de edificios y alumbrado público

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este martes que «impulsará la transformación energética de los edificios y alumbrado público y parques empresariales mediante la implantación de energía renovable». Ha visitado la empresa Quintas Energy y ha destacado «el potencial que tiene Sevilla para acoger empresas innovadoras y de energía renovable».

En este sentido, ha añadido que «es un orgullo y satisfacción que empresas líderes y referentes a nivel mundial estén instaladas en Sevilla, lo que pone de manifiesto que Sevilla tiene mucho talento para ser también la capital de las energías renovables del sur de España».

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que «cuando sea alcalde llevaré a cabo una gestión eficiente de los recursos energéticos municipales, impulsando una transformación energética de los edificios públicos y del alumbrado municipal, consistente en la implantación de sistemas de generación de energía renovables y sostenibles», así como de un sistema de gestión que «mejore la eficiencia» de la generación y consumo de energía, «haciendo los edificios municipales y el alumbrado público más sostenibles, reduciendo la huella de CO2 y aminorando el impacto en el cambio climático».

Al hilo de ello, José Luis Sanz ha señalado que «en el Ayuntamiento de Sevilla el alumbrado público está abandonado y se está muy atrasado en la transformación energética de los edificios municipales y del alumbrado público. Quiero llevar a cabo una transformación energética muy necesaria, así como una gestión inteligente del alumbrado». Además, ha comentado «esta transformación energética se extrapolará a los parques empresariales, que contarán con un plan específico, en los que se implantarán microrredes de energía renovable para consumo colectivo».

En definitiva, «una gran apuesta por las energías renovables, la sostenibilidad y el medio ambiente», ha abundado. El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que «quiero que esta ciudad vuelva a ser atractiva para la inversión, para que las empresas vengan a instalarse en la ciudad. Trabajaré para que la sostenibilidad sea una prioridad y que la eficiencia energética prime en el 100% de los edificios municipales y alumbrado público».

Presupuestos

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha lamentado este martes «el cinismo del PSOE al hablar de diálogo y gestión cuando orilla a los grupos políticos en la negociación del presupuesto y cuando la ciudad está sucia y abandonada».

Además, ha señalado que «es una vergüenza que el PSOE presuma de diálogo y gestión cuando se ha negado a negociar con el resto de grupos políticos y cuando hasta el propio CESS criticaba en su informe la gestión y baja ejecución del presupuesto en 2022», ha manifestado de la Rosa. Ha añadido que «el PSOE como siempre antepone sus intereses personales a los de Sevilla».

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Popular ha destacado que «el gobierno municipal del PSOE no está acreditado para hablar de gestión cuando los barrios están abandonados, las calles sucias, arbolado sin cuidar, hay más de 100 millones sin ejecutar, los servicios públicos no funcionan, no hay suficientes policías locales, los servicios sociales están colapsados, decenas de proyectos paralizados, decenas de incumplimientos, entre otros».

Ha indicado que «cómo va a venir el PSOE a dar lecciones de gestión cuando en este último año han tenido que devolver casi 5 millones de euros de fondos europeos o de la Junta de Andalucía que iban destinados a los barrios más desfavorecidos y creación de empleo, y lo han tenido que devolver por incapacidad y falta de diligencia».

El portavoz popular ha lamentado que «el PSOE se haya negado a negociar el presupuesto con el PP y, por tanto, a cambiar Sevilla, ya que las propuestas presentadas por el PP eran para que Sevilla funcione». De la Rosa ha concluido que «el PSOE no puede hablar de dinamismo de la ciudad cuando solo se limita a congelar tasas en lugar de bajar impuestos».