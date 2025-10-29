José Luis Sanz intenta convencer a la oposición para desbloquear la tasa de basuras en Sevilla

Hace un par de semanas que el gobierno de José Luis Sanz decidió retirar su propuesta para adaptar la tasa de basuras a la Ley 7/2022 del Gobierno, el conocido como 'basurazo'. de Sánchez. Una norma estatal por la que desde el 1 ... de enero de 2026 se debe imputar a los ciudadanos el coste de la gestión de residuos hasta conseguir que el servicio no sea deficitario. Sin embargo, la falta de apoyos entre el resto de grupos municipales llevó al ejecutivo a retirar de las ordenanzas fiscales el planteamiento que habían realizado los técnicos de la Delegación de Hacienda y a tender la mano a la oposición para poner en marcha una mesa de trabajo en la que se lograra desbloquear este asunto, como ya han hecho los grandes municipios de la provincia.

Ayer martes se celebró la primera reunión de este foro en el Ayuntamiento de Sevilla con la presencia de todos los grupos políticos. Según aseguró el propio delegado de Hacienda, el popular Juan Bueno, la intención de esta reunión era «volver a retomar el tema de la tasa de residuos y una posible renegociación de la misma». En el transcurso de este encuentro «se han discutido diferentes puntos y el gobierno ha tomado cumplida nota para ver si en los próximos días somos capaces de llegar a un acuerdo», explicó el responsable municipal. Por su parte, en la oposición han agradecido esta voluntad de diálogo del ejecutivo local, aunque reconocen que las posturas siguen estando a día de hoy distantes para alcanzar un posible pacto.

Todo hace indicar que será el PSOE quien tenga la clave para desbloquear el futuro de la tasa de basuras. Entre otras cosas porque así lo han hecho los socialistas en otros municipios de la provincia y porque el contenido de esta ley ha sido impulsado por su propio partido a nivel nacional. Las fuentes del grupo municipal consultadas por ABC han señalado que en la reunión han presentado un planteamiento que «no tiene por qué coincidir» con el que se incluyó en sus alegaciones a las ordenanzas fiscales, aunque sin desvelar el contenido del mismo. «Ha sido una reunión de trabajo y la intención es que se pueda ir avanzando, pero no hay nada cerrado», insistían.

Por su parte, el portavoz de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha asegurado en declaraciones a este periódico que la mesa de trabajo es «un buen punto de partida», aunque considera que la propuesta del gobierno de establecer un coste fijo en función del consumo del agua y uno variable según lo que recicle cada distrito «parte de un erro de interpretación». A su juicio, «la ley no dice que quien más contamine pague más, sino que el espíritu es que se generen menos residuos y se contamine menos». Por ahora, la propuesta que la coalición de izquierdas ha planteado, y que estudiará el gobierno municipal, es que el coste fijo de la subida se establezca en función del IBI, lo que tendrá en cuenta «un criterio de progresividad», y que el variable se haga en función del consumo del agua.

También ha estado presente en la reunión una representación del grupo municipal de Vox, a pesar de que el partido de Abascal ha anunciado en varias ocasiones que se opondrá a cualquier opción que suponga subir la tasa de basuras a cuenta de la Ley 7/2022. Esa norma es, según fuentes de la formación, «un atraco a mano armada de Sánchez» y, por tanto, no están dispuestos a ser partícipes de ninguna modificación de las ordenanzas fiscales relacionada con la misma. Al respecto, aseguran que han ido a esta mesa de trabajo por «respeto institucional» y porque el gobierno los ha citado. «Esto prueba las buenas relaciones que tenemos con ellos», han insistido. Eso sí, «bajo ningún concepto cambiaremos de opinión».