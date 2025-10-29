Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
Última hora
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

José Luis Sanz intenta convencer a la oposición para desbloquear la tasa de basuras en Sevilla

El gobierno municipal mantuvo ayer una reunión con todos los grupos políticos para escuchar sus propuestas e intentar llegar a un acuerdo, aunque las posturas siguen estando distantes a día de hoy

El Ayuntamiento de Sevilla deja «sobre la mesa» la nueva tasa de basura y niega una «prórroga» del pacto presupuestario con Vox

El alcalde José Luis Sanz junto al delegado de Hacienda, Juan Bueno
El alcalde José Luis Sanz junto al delegado de Hacienda, Juan Bueno JUAN FLORES
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace un par de semanas que el gobierno de José Luis Sanz decidió retirar su propuesta para adaptar la tasa de basuras a la Ley 7/2022 del Gobierno, el conocido como 'basurazo'. de Sánchez. Una norma estatal por la que desde el 1 ... de enero de 2026 se debe imputar a los ciudadanos el coste de la gestión de residuos hasta conseguir que el servicio no sea deficitario. Sin embargo, la falta de apoyos entre el resto de grupos municipales llevó al ejecutivo a retirar de las ordenanzas fiscales el planteamiento que habían realizado los técnicos de la Delegación de Hacienda y a tender la mano a la oposición para poner en marcha una mesa de trabajo en la que se lograra desbloquear este asunto, como ya han hecho los grandes municipios de la provincia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app