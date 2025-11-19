Carmen María Tena tomará posesión como concejal del Ayuntamiento de Sevilla este jueves

La nueva concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena, tomará posesión de su nuevo cargo en el Consistorio hispalense este jueves, día de pleno municipal. La popular asumirá la delegación de Deporte y Promoción de la Salud tras la salida de Silvia ... Pozo a principios de este mes para marcharse a la Junta de Andalucía.

Pozo se ha convertido en delegada territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Sevilla tras el cese de Manuel Molina como parte de las remodelaciones del Ejecutivo andaluz por la crisis de los cribados del cáncer de mama. En el Ayuntamiento, la exconcejal ocupaba la décima tenencia de alcaldía y la concejalía de Deporte y Promoción de la Salud, competencias que asumirá ahora Tena. También era responsable del distrito Macarena.

Carmen María Tena Aguilar accede al Gobierno de la capital hispalense al tratarse de la siguiente candidata en la lista con la que el PP concurrió a las elecciones municipales celebradas en mayo de 2023, en las que se impuso la candidatura de José Luis Sanz con 14 concejales. Hasta ahora, era vocal del Tribunal Económico-Administrativo (TEA) del Ayuntamiento de Sevilla, y hasta enero de 2024 era la directora general del distrito Nervión cuando la delegada del mencionado distrito era Minerva Salas.

El cargo que ha ocupado durante casi dos años en el TEA, órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas sobre los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público de competencia municipal, era incompatible con la dirección de un distrito, indicaron en su día fuentes del Consistorio.

Precisamente la de Tena por Pozo será la segunda remodelación del equipo de gobierno de Sanz después de que Salas, que hasta agosto de 2024 era delegada de Cultura y Deporte, portavoz y número dos, fuera desplazada a Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos, repartiéndose sus anteriores competencias entre Angie Moreno y Silvia Pozo.