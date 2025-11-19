Suscríbete a
ABC Premium

Carmen María Tena tomará posesión como concejal del Ayuntamiento de Sevilla este jueves

La popular asumirá la delegación de Deporte y Promoción de la Salud tras la salida de Silvia Pozo para ocuparse del puesto de delegada territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía

Silvia Pozo deja el Ayuntamiento de Sevilla para ser delegada territorial de Salud tras el cese de Manuel Molina

Carmen María Tena, nueva concejal del Ayuntamiento de Sevilla
Carmen María Tena, nueva concejal del Ayuntamiento de Sevilla ABC
P. T.

P. T.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La nueva concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena, tomará posesión de su nuevo cargo en el Consistorio hispalense este jueves, día de pleno municipal. La popular asumirá la delegación de Deporte y Promoción de la Salud tras la salida de Silvia ... Pozo a principios de este mes para marcharse a la Junta de Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app