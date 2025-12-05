Suscribete a
Tu ADN dice mucho de ti, incluso si te gusta el brócoli

CAROLINA GUTIÉRREZ

¿Qué es realmente el ADN? ¿Sabías qué compartimos casi el 99% de nuestra información genética con otros humanos, pero también con los chimpancés y bonobos? ¿Pero sabes cuál es su papel en el ser humano? Hablan del mismo como de nuestro «libro de instrucciones». ... En términos científicos, se explica como una molécula formada por dos cadenas complementarias, en forma de doble hélice, que contiene de forma codificada la información genética necesaria para el desarrollo, el funcionamiento, y la reproducción de los seres humanos, y la mayoría de los seres vivos.

