Un psicólogo infantil explica si es un error que los padres prohíban a sus hijos comer chucherías: «Cuando demonizamos alimentos...»

Las restricciones a este tipo de dulces que suelen implantar los padres puede conllevar a que los niños en un futuro aumenten su consumo y lo incluyan en su dieta habitual diaria

Un psicólogo infantil explica si es un error que los padres prohíban a sus hijos comer chucherías: «Cuando demonizamos alimentos...»
Adrián Velázquez de Castro Polo

En algún momento de tu vida, seguramente, has evitado que tus hijos o cualquier niño se alimenten de golosinas por miedo a que estos produzcan efectos nocivos en los niños. Es cierto que este tipo de dulces contiene una gran cantidad de azúcar sin nutrientes ... esenciales está compuesto con azúcares simples como glucosa, fructuosa y sacarosa acompañado de aditivos y colorantes. Esto conlleva a que este tipo de productos nos aporten calorías vacías y no nos aporte prácticamente nada.

