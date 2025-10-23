Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 23 de octubre

Pregunta a ChatGPT cuál es la ciudad de España con más calidad de vida y se queda sin palabras con su respuesta: «No siempre es donde crees»

En una de sus últimas publicaciones el influencer Jonathan Cárdenas Pérez no deja indiferente a nadie

La generación alfa crece con los ojos en YouTube y charlando con ChatGPT

ChatGPT tiene más posibilidades de persuadirte de que apoyes el aborto o las drogas que una persona

Pregunta a ChatGPT cuál es la ciudad de España con más calidad de vida y se queda sin palabras con su respuesta: «No siempre es donde crees»
Pregunta a ChatGPT cuál es la ciudad de España con más calidad de vida y se queda sin palabras con su respuesta: «No siempre es donde crees»

I. A

Si pensamos en mudarnos o empezar una nueva vida en otra ciudad o pueblo, solemos establecer distintos factores para que la balanza se decante a un lado u otro, siempre que tengamos nuestras preferencias claras. ¿Dónde se vive mejor? Y no solo ... hablamos de servicios, clima o empleo. También dónde tendremos más felicidad, un indicador clave para establecernos en un lugar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app