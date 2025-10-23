Pregunta a ChatGPT cuál es la ciudad de España con más calidad de vida y se queda sin palabras con su respuesta: «No siempre es donde crees»

Si pensamos en mudarnos o empezar una nueva vida en otra ciudad o pueblo, solemos establecer distintos factores para que la balanza se decante a un lado u otro, siempre que tengamos nuestras preferencias claras. ¿Dónde se vive mejor? Y no solo ... hablamos de servicios, clima o empleo. También dónde tendremos más felicidad, un indicador clave para establecernos en un lugar.

Y en este contexto se ha pronunciado el creador de contenidos Jonathan Cárdenas Pérez, conocido en las plataformas digitales como @jcardenas.realtor. En una de sus últimas publicaciones tanto en Tik Tok como en Instagram, el influencer no deja indiferente a nadie, y los comentarios se cuentan por cientos tras preguntarle a la Inteligencia Artificial de ChatGPT cuál es la ciudad donde se vive mejor en España.

Un debate encendido en el que sus seguidores han querido colaborar activamente. «Donde haya mar que se quite todo», dice uno, en sintonía con otros usuarios que apuntan a la belleza de Cádiz o Vigo.

Y es que la respuesta del chatbot desarrollado por OpenAI sorprendió a muchos usuarios: en lugar de las esperadas Madrid o Barcelona, ChatGPT sitúa entre sus cinco preferencias a Valencia, Oviedo, Palamós, Sant Cugat del Vallès y Granollers.

En su descripción, subrayó que la calidad de vida depende tanto de factores económicos como ambientales y sociales, más allá de la fama o el tamaño de la urbe. «No siempre es donde crees, y a veces la mejor ciudad no es la más famosa, sino la que mejor encaja contigo», indica el creador de contenido en la grabación.

De Valencia destaca su «buena calidad de vida y un clima increíble con oferta cultural, donde encontrar un equilibrio sin dejarnos todo el sueldo. De Oviedo apunta que es «limpia, verde y tranquila, una ciudad donde todo está cerca y se come espectacular. Por parte de Palamós, destaca sus «playas de postal, una vida relajada y poco masificada». Datos de interés como los que ofrece Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, con «espacios verdes, colegios internacionales y un lujo donde vivir». Por último entre las cinco mejores para esta Inteligencia Artificial está Granollers, de la cual resalta su «buena conexión, zonas residenciales y sin el estrés» de la capital catalana.

Consideraciones para tener en cuenta la mejor ciudad en la que vivir en España

Según la OCU, que elabora periódicamente un estudio sobre calidad de vida urbana, ciudades como Oviedo, Vigo, Pamplona o Logroño suelen liderar las listas por su seguridad, limpieza, buen acceso a servicios públicos, movilidad sostenible y precios asumibles de vivienda.

Según datos del INE y estudios del Eurobarómetro, los factores determinantes para la calidad de vida incluyen el coste de la vivienda, la oferta cultural, el empleo, la seguridad ciudadana, el transporte público y el acceso a espacios verdes. Así, mientras Valencia aparece entre las más valoradas por su clima y su equilibrio entre oferta urbana y precios moderados, otras como Sant Cugat del Vallès o Pozuelo de Alarcón destacan por su alto nivel de renta y servicios de primer nivel, aunque con costes más elevados.