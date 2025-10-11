Un piloto explica dónde terminan las heces de los baños del avión: «El retrete de un Boeing 747 puede ser usado 1.000 veces en un vuelo»

¿A dónde van a parar los desechos de los baños de los aviones? Una clásica pregunta que cualquiera ha podido hacerse cuando ha tenido que coger un vuelo. Sepa usted que ni los residuos caen del cielo, ni se quedan volando, ni ... nada por el estilo.

Lo primero que hay que hacer es desmentir el mito de muchos: no existe ninguna compuerta o mecanismo en los aviones comerciales para arrojar los desechos al aire durante nuestro vuelo. Todo controlado y sellado hasta el aterrizaje.

Es normal que las publicaciones en redes sociales de miembros de la tripulación se vuelvan virales cuando comparten datos curiosos, y no es de extrañar que lo haya hecho la cuenta de instagram @flywithgarrett del piloto Garrett Ray.

El creador de contenido y piloto, de más de 800 mil seguidores, suele publicar en las plataformas digitales historias sobre lo que le ocurre en la cabina del avión y curiosidades de todo tipo.

La historia que comentamos no podía ser menos. Todo un éxito de más de 57 mil 'me gusta' y más de 750 comentarios.

«Cuando estás en un avión y tienes que ir al baño, ¿a dónde van los residuos?», se pregunta el piloto en la publicación. Según explicó el experimentado piloto en la grabación, los residuos de los baños se canalizan a través de tuberías hacia la parte trasera de la aeronave, donde se almacenan en compartimentos sellados. Una vez en tierra, personal especializado se encarga de vaciar y limpiar los depósitos.

Este sistema se utiliza en todo tipo de vuelos, domésticos o internacionales sin importar su duración. «Por ejemplo, un Boeing 747 puede soportar hasta 1,000 descargas en un solo vuelo de larga distancia, acumulando más de 320 galones —unos 1,211 litros— de desechos», explica.

Cuánto contamina un avión comercial

En cuanto a la contaminación principal de los aviones, lo más relevante son las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno y partículas finas.

Los aviones representan aproximadamente el 2% de las emisiones globales de CO₂ de origen humano, y su efecto climático se amplifica porque los gases y partículas se liberan a gran altitud, lo que intensifica el impacto en el calentamiento global y la calidad del aire.