Una piloto de avión desvela por qué tiene que ir a trabajar con uniforme: «Es imprescindible...»

Los pilotos de avión son una de las profesiones más admiradas a día de hoy. La responsabilidad que tienen al hacer volar estas gigantescas máquinas y transportar a centenares de pasajeros es enorme, por lo que son un colectivo muy bien formado y preparado ... para todo tipo de situaciones, con un temple digno de admirar y con una gran flexibilidad para trabajar en turnos de todo tipo. Para muchos de ellos, este empleo es una pasión más que una profesión.

En todo caso, como tantas otras profesiones, esta profesión está plagada de curiosidades, particularidades y secretos que despiertan mucho interés. La formación de los pilotos o sus acciones desde su llegada al aeropuerto y hasta que acaban su jornada laboral sorprende mucho y es por este motivo que existen varias cuentas de TikTok que explican mejor cómo funciona el arte de conducir aviones.

Savina es una piloto de aviación comercial catalana que precisamente muestra su vida profesional en su cuenta @savinapauls. Su caso interesa doblemente ya que su sector es mayoritariamente masculino, algo que ella afronta con naturalidad. Recientemente la joven ha querido explicar por qué los pilotos comerciales llevan uniforme y el vídeo ha generado un gran interés.

Inspirado en la Marina

«Originalmente los pilotos vestían con ropa de estilo militar», comenta ella mientras se está preparando precisamente para ir a trabajar. La situación, recuerda, cambió en la década de 1930 cuando la importante aerolínea Pan Am «creó un uniforme inspirado en la Marina para sus pilotos de hidroaviones» que pretendía conseguir «transmitir prestigio y confianza a los pasajeros».

Así, como ella misma destaca, «el uniforme refuerza a percepción de seguridad, autoridad y profesionalismo» y representa «la responsabilidad que los pilotos tienen en el cuidado de los pasajeros y la operación de la aeronave». Además, Savina pone énfasis en que el ropaje que llevan ayuda a que el personal del aeropuerto, pero también los pasajeros, puedan identificar a los pilotos, «lo cual es imprescindible en situaciones de emergencia».

La catalana aprovecha el vídeo para explicar detalles del uniforme, como el hecho de que incluyen emblemas o toques singulares, por ejemplo en la gorra, para diferenciar la identidad de cada aerolínea. Por otro lado, se refiere a las típicas barras doradas en los hombros, conocidos como galones, que «indican el rango del piloto y su responsabilidad». «En mi caso llevo tres porque mi rango en cabina es co-piloto o primer oficial», un puesto por debajo del comandante, que es la máxima autoridad a bordo.

Unos 14.000 seguidores han visualizado el video en cuestión de días y han aprovechado para comentar la cuestión. Entre las respuestas se ha desvelado que los pilotos de vuelos de cargo también deben llevar uniforme aunque su trabajo sea distinto a un piloto comercial o que su uniforme es similar al de los hombres pero con camisa y americana más entallada, «y en muchas aerolíneas nos dejan escoger entre llevar corbata o pañuelo».