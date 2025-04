«Un pequeño momento de entusiasmo al volante»: pillado en un Porsche a 150 km/h un defensor de la seguridad vial en Italia

Polémica en Italia a costa de una rocambolesca historia que está saliendo en todos los medios del país. Recientemente se ha viralizado el vídeo de un conductor a toda velocidad en un Porsche. Él mismo lo subió en sus redes sociales a principios de mes y escribió en su Facebook junto a las imágenes «un pequeño momento de entusiasmo al coche», una frase que quedará para la historia.

En concreto, el hombre circulaba a 150 kilómetros por hora, como muestra el velocímetro, en un tramo que está limitado a 90 km/h de la carretera que va al lago di Como, cerca de Monza. En el vídeo, de poco más de un minuto y grabado por el copiloto, se oye el rugir del vehículo. Lo mejor de la historia, sin embargo, es que el conductor no era una persona anónima, sino que se trata de un alto responsable viario del país.

Beniamino Lo Presti, el protagonista de esta historia, es el presidente de una concesionaria de autopistas italiana (en concreto de la Milán-Génova además de las circunvalaciones de Milán). Se da la circunstancia que su compañía suele realizar campañas de seguridad viaria y justo impulsó una el pasado agosto que buscaba una conducción responsable y que contaba con el lema «conduce bien, no seas un héroe».

«Un error que no repetiré»

«Concienciar a la ciudadanía sobre la seguridad viaria es un dogma para la empresa«, remarcó él mismo, que e su tiempo libre compite en rallys, en la reciente presentación de la campaña. En el vídeo que ahora ha trascendido, aunque él ha borrado de sus redes, muestra una actitud incoherente con sus palabras.

En la publicación, se ve, además, que además del exceso de velocidad, el empresario conduce de manera imprudente, sin respetar la distancia de seguridad y pegándose a otros vehículos para presionarlos y adelantarlos. Todo ello, mientras se escucha el rugido del motor se le ve en un único momento disfrutando con la conducción.

Las críticas no tardaron en aparecer. Por un lado, en redes sociales, donde usuarios anónimos le reprocharon su actitud pero también a nivel político e institucional. «Hay líneas que no se deben traspasar y demostró que no es digno del papel que desempeña», aseguró a los medios un líder regional del Partido Demócrata. «Quienes ocupan puestos importantes no pueden permitirse tales frivolidades«, añadió otro consejero regional.

Como no podía ser de otra manera, Lo Presti borró el vídeo y se vio obligado a pedir disculpas. Así, ha tratado de puntualizar que fue «un divertimento muy breve, un error que no repetiré nunca más» y ha admitido su «comportamiento inadecuado y reprobable«.