El Nostradamus que predijo la pandemia vaticina lo que provocará la Tercera Guerra Mundial

Predecir el futuro es uno de aquellos poderes que en ciencia ficción suele apasionar. A la práctica, aunque la tecnología avanza y ofrece cada vez más herramientas al respecto, no existen capacidades reales para vaticinar acontecimientos futuros. Sin embargo, en toda esta cuestión muchos ... tienen en cuenta las figuras de los videntes, que supuestamente tienen el don de adivinar lo que vendrá.

En este sentido, mundialmente conocido es el boticario francés Nostradamus pero también la herbolaria búlgara Baba Vanga, al que se la atribuyen anticipaciones catastróficas, como el desastre de Chernobil o la masacre del 11-S. Entre estos nombres, y aunque con menos seguidores, se está haciendo un hueco Athos Salomé, que muchos ya conocen como el Nostradamus brasileño.

Entre sus 'logros' con sus visiones está haber predicho la pandemia del Covid, la muerte de Isabel II y más recientemente la caída global de Microsoft, la compra de Twitter por parte de Elon Musk o la victoria electoral de Donald Trump, que vio clara hace casi un año. Ahora, este parapsicólogo de 38 años está atemorizando a muchos con sus nuevos vaticinios y da por hecho que la Tercera Guerra Mundial está por llegar.

Un nuevo foco de problemas

Así, este joven, que se ha hecho muy popular por sus perfiles en redes sociales, da por hecho de que este temido conflicto llegará como consecuencia de la aparición de conflictos tecnológicos. Así, el brasileño predice que llegará un gran ataque cibernético que puede hacer colapsar infraestructuras clave en todo el mundo, lo que desembocará en una guerra a nivel mundial.

El papel, tanto bueno como malo pero especialmente para usos militares, que puede coger la Inteligencia Artificial (IA) en este conflicto será crucial y él también aclara que el auge de la tecnología de pulso electromagnético, que puede destruir información informática, también será clave en esta batalla. Salomé habló recientemente con el 'Daily Mail' y apuntó que Israel e Irán pero también Estados Unidos o Corea del Norte pueden ser algunos de los países que más 'jueguen' con los recursos de la IA.

Además, Salomé da por hecho de que llegará un nuevo virus desconocido letal, que en este caso llegará del Polo Sur y que volverá a afectar a la salud física y mental de todo el mundo. El vidente se atreve a decir que tendrá una incidencia mucho mayor que la pandemia del Covid, que él ya predijo.

Entre su listado de vaticinios aparece también los avances en la exploración espacial, que están descubriendo nuevos secretos del universo. Así, ha dado por hecho que potencias como Rusia o China pueden emprender una competición para aprovecharse de recursos cósmicos y que este frente se convertirá en un nuevo frente de conflictos internacionales.