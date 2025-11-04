Un miembro de la Guardia Suiza muestra la casa en la que viven en El Vaticano: «Comparto la habitación con...»
La Guardia Suiza es el cuerpo militar más pequeño y antiguo del mundo
La Guardia Suiza es el cuerpo militar más pequeño y uno de los más antiguos del mundo. Su misión principal es la de proteger al Papa y garantizar la seguridad en la Santa Sede. Pero ¿qué sabemos realmente de ellos?
Precisamente sobre eso habla un ... reciente reportaje emitido por Deutsche Welle, que se adentra en la vida de los miembros de la Guardia Suiza a través de la figura de Dario, un joven de 25 años que acaba de jurar proteger al papa León XIV.
Lo primero que se explica en el reportaje es que solo los hombres suizos pueden formar parte del cuerpo. Esta tradición se remonta a los siglos XV y XVI, cuando los mercenarios suizos eran famosos en toda Europa por su disciplina y lealtad. La Guardia fue fundada por el papa Julio II en 1506, pero fue tras el saqueo de Roma de 1527 —cuando murieron 147 de los 189 guardias defendiendo al papa Clemente VII— cuando se consolidó su reputación.
Así viven los guardias
El reportaje muestra también las barracas donde viven los 135 guardias actuales. Se trata de un edificio histórico junto a la Plaza de San Pedro. Cada habitación es compartida por cuatro personas, aunque cada una dispone de su pequeño espacio personal: cama, escritorio, armario y una mesilla.
En la habitación de Dario, por ejemplo, hay un pequeño comunicador por radio, desde donde recibe las instrucciones, y en el armario guarda su uniforme ceremonial, hecho a medida según el diseño de principios del siglo XX.
Cada mañana, el joven explica que primero se pone los pantalones y las botas; después la chaqueta, que se cierra con cremallera. A continuación, limpia y pule los elementos metálicos —el cinturón, las hebillas— y, por último, se coloca la boina azul que completa el uniforme.
