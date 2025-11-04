Un miembro de la Guardia Suiza muestra la casa en la que viven en El Vaticano: «Comparto la habitación con...»

La Guardia Suiza es el cuerpo militar más pequeño y uno de los más antiguos del mundo. Su misión principal es la de proteger al Papa y garantizar la seguridad en la Santa Sede. Pero ¿qué sabemos realmente de ellos?

Precisamente sobre eso habla un ... reciente reportaje emitido por Deutsche Welle, que se adentra en la vida de los miembros de la Guardia Suiza a través de la figura de Dario, un joven de 25 años que acaba de jurar proteger al papa León XIV.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión