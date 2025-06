Manolo Lama confiesa el mayor temor que tiene al narrar a su hijo: «Más que la objetividad...»

Manolo Lama y la otra cara de tener un hijo futbolista profesional: «Le meto caña si me toca narrarlo»

Mismo nombre y mismo apellido. No hay muchos secretos. Manu Lama, defensa del Granada, es hijo de Manolo Lama, una de las voces más reconocibles de la radio deportiva española. La vida, de momento, no les ha cruzado en la profesión de cada uno, ¿pero y si sí?

El central madrileño de 24 años, formado en el Atlético de Madrid, ha militado esta temporada en el Granada, con 19 partidos jugados, 16 de ellos en Segunda División, dos goles y una asistencia. Anteriormente, lo hizo en el Fuenlabrada, tras abandonar el Atleti, que previamente lo había cedido una temporada a La Nucía para que se foguease fuera de la academia rojiblanca.

Durante la temporada 2021-22, en la que Lama jugó en el filial, en Tercera Federación, Simeone lo llegó a citar para dos partidos, pero no debutó. «Los tres partidos que fue convocado con el Atlético perdió contra dos equipos que jamás hubiera perdido. Era uno contra el Levante en el Metropolitano. No me hubiera importado narrarlo, evidentemente, le hubiera metido caña si lo hubiera hecho mal, siempre se lo digo», comenta el periodista de la Cadena COPE en un podcast con José Ramón de la Morena.

Un padre orgulloso de su hijo

El caso de Manolo y Manu no deja de ser llamativo. Por sus profesiones, se puede dar la circunstancia de que el padre tenga que narrar cómo su hijo lo hace muy bien... o muy mal. «Más que la objetividad, lo que tienes es mucho miedo a que lo haga mal», comenta el narrador del Real Madrid y la Selección española en la COPE.

Lo que en ningún caso cambiará, pese a las actuaciones que pueda tener el defensa en el terreno de juego, es el orgullo que siente un padre hacia su hijo. Manolo Lama siempre ha sido un habitual en los partidos de su vástago en las categorías inferiores, ahora ya algo más despegado al cambiar de ciudad.

Manu Lama ha podido llegar al profesional, aunque Manolo no las tenía todas consigo. «Ha conseguido uno de los sueños. Es un niño que estudiaba aquí al lado, en el Mirabal [un colegio de Boadilla del Monte], que quería ser futbolista desde pequeño, como miles y millones de niños, pero yo nunca me lo tomaba en serio».

En el podcast, José Ramón de la Morena y Manolo Lama comparten casi una hora de charla. Dos periodistas míticos de la radio y que han trabajado codo con codo en la SER antes de que Lama se marchara a la Cadena COPE en 2011, momento a partir del que pasaron a ser competencia.

Aun así, ambos mantienen una gran relación, como lo demuestra el programa nocturno que hicieron conjuntamente la COPE y Onda Cero durante la pandemia por la Covid-19 o el hecho de que el hijo de De la Morena, Javier, también compartiera colegio con Manu Lama. «Él era uno más del colegio, pero él quería ser futbolista. Yo nunca pensé que iba a llegar al fútbol profesional, te lo digo en serio. Porque he visto a tantos chavales ahí jugando en el Mirabal...», dice Manolo, a lo que De la Morena le contesta «Me decía Javier 'Manolito va a ser muy bueno'». No se equivocaba.