Lleva 8 años sin beber alcohol y relata cómo ha mejorado su vida: «La presión social te lo pone difícil»

Las bebidas alcohólicas están presentes en nuestra sociedad de manera generalizada. Una cerveza con amigos a la hora del aperitivo, unas copas de vino en una cita o un cóctel en una fiesta de cumpleaños son solo algunos de los escenarios en los que se normaliza beber alcohol.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «el alcohol y las bebidas alcohólicas contienen etanol, que es una sustancia psicoactiva y tóxica cuyas propiedades pueden producir dependencia. El alcohol se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos, pese a estar asociado a importantes riesgos y daños para la salud».

El organismo también indica que el consumo de alcohol se encuentra entre las causas de más de 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud, entre ellas, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiacas y distintos tipos de cáncer, así como trastornos de salud mental y del comportamiento, como la depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de bebidas alcohólicas.

Pese a resultar una sustancia tan nociva para nuestro organismo, su consumo sigue siendo habitual y tiene una presencia muy significativa en ciertos eventos sociales y en el ocio de muchas personas, incluso llegando a consumirse de manera diaria en algunos casos.

Tanto es así que suele ser habitual que se señale como 'raro' a quien no consume alcohol, sobre todo en fiestas o celebraciones de diferente índole. Sin embargo, no tomar alcohol o reducir notablemente su consumo es una decisión que puede significar un antes y un después en la salud de una persona.

Esto lo sabe bien Saúl Sánchez, nutricionista, que decidió dejar de beber alcohol hace ya ocho años. Así, el joven lanza esta pregunta a través de un vídeo en su canal de TikTok: «¿Cuánto hace que no bebes alcohol?», y comienza a contar su propia experiencia. «¿Has pasado más de seis meses sin beber alcohol? Yo llevo ya ocho años. Lo dejé, no porque tuviera un problema o porque fuese un bebedor habitual, sino porque sentí que no me aportaba nada bueno»

El antes y el después en la vida de una persona que lleva ocho años sin beber alcohol

El nutricionista reconoce que alguna vez bebió «más de la cuenta», pero siempre sentía que esa práctica no era algo que quería tener en su vida con frecuencia. «Además, soy deportista y el alcohol es el enemigo del rendimiento, así de claro. Pero lo más raro no fue dejarlo, fue ver cómo los demás reaccionaban, beber es lo normal, no hacerlo es extraño, la presión social te lo pone difícil, pero se puede superar», señala.

Así, el profesional de la nutrición resalta en qué cambió su vida desde que dejó el alcohol: «¿Y qué gané en estos ocho años? Más energía, más enfoque, mejor capacidad de recuperación, pero lo más importante, lo que no se ve: mejor salud, mejor descanso, menos inflamación, más años de calidad por delante».

Para finalizar, deja una reflexión en la que transmite que no pasa nada por tomar una cerveza muy de vez en cuando, pero «solo te digo que las decisiones repetidas crean tu futuro», dando importancia a crear una vida de hábitos en los que la que tomar alcohol no tenga cabida o se convierta en algo muy puntual.