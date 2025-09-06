Una experta en limpieza da la clave para lavar las cortinas de casa sin que se arruguen

Con el fin del verano y las vacaciones, toca retomar la rutina. Eso, para la mayoría, significa regresar a su casa habitual y tener todo listo para volver a esa nueva normalidad sin que se haga cuesta arriba.

En esta primera semana de septiembre, son muchos los que aprovechan para limpiar su hogar en profundidad. Desengrasar la cocina, quitar la cal y suciedad de los baños, ordenar los armarios, reponer aquellos utensilios que están estropeados... Existen infinidad de quehaceres para poner un poco de armonía entre tanto caos.

Otra de las tareas recurrentes es lavar las cortinas, aunque no es nada sencillo. Son largas y la tela es muy delicada. De hecho, algunos optan por llevarlas directamente a la tintontería y, así, un quebradero de cabeza.

Sin embargo, una experta en limpieza ha querido compartir su truco para que, tras meterlas en la lavadora, salgan impolutas y sin una sola arruga.

El truco para lavar las cortinas de casa sin que se arruguen

La experta en limpieza conocida en TikTok como @aly_deco_home ha compartido en esta red social un vídeo en el que revela la mejor forma de lavar las cortinas en casa para que no se arruguen.

La opción que propone consiste en doblar la tela hacia el centro y sujetarla mediante una goma para que no se mueva. Después, se mete a la lavadora y el empleo de los siguientes productos es clave. «Añadiremos junto al detergente percarbonato, vinagre en lugar de suavizante y unas gotitas de aceita de limón. Lo ideal es poner, si tenéis, el lavado delicado», explica la mujer.

@aly_deco_home subraya que es importante tenderlas «justo al finalizar el lavado». De esta forma, el resultado será perfecto.