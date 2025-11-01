Una española que vive en Tailandia explica cómo son las citas en este país: «Todas las nacionalidades son...»

Cada cultura tiene sus propios códigos y costumbres para la seducción, y es natural que la experiencia de ligar varíe mucho según el país en el que te encuentres. Por ello, es común que quienes viajan experimenten un choque cultural en este ámbito, lo cual ... puede hacerles cuestionar ideas o expectativas que daban por sentadas en sus lugares de origen.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @soyluciamuzo, una madrileña que decidió mudarse a Tailandia y ha compartido su experiencia sobre las citas en el país asiático. En uno de los últimos vídeos de su cuenta, Lucía explica cómo su percepción de las relaciones ha cambiado desde que vive allí.

La joven, que se considera «independiente, tanto económicamente como en lo laboral», no esperaba encontrar en Tailandia una cultura de cortesía y caballerosidad tan arraigada en las citas. Con su cambio de residencia, decidió abrirse a nuevas experiencias, y al conocer a varios hombres en Tailandia notó gestos inusuales para ella, como que le acerquen la silla o le abran la puerta, actitudes que, según comenta, «en España ya están casi desaparecidas».

Otra de las sorpresas con las que se encontró fue la actitud que tienen los hombres al momento de pagar la cuenta. «Si intentas pagar la mitad, se sienten ofendidos. Es como, ¿qué estás haciendo?«, comenta la usuaria, que asegura no estar para nada acostumbrada a ello.

«He estado con personas multimillonarias y con gente más humilde y...»

Pero la joven madrileña destaca que esta actitud no es exclusiva de los hombres tailandeses, sino que ha sido común en otros extranjeros que ha conocido en Tailandia, como australianos y singapurenses. Según ella, el hecho de vivir estas experiencias la ha llevado a revaluar ciertas normas que había asumido como estándar en España.

«He estado con personas multimillonarias y con gente más humilde, y en España creo que el caballerosísimo ha muerto o casi nunca ha existido», concluye al final del vídeo, que ha desatado un sinfín de reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales apoyan su visión, mientras que otros cuestionan si estas actitudes deberían considerarse caballerosidad o simplemente expectativas sociales.