Una española en Estonia, sorprendida al encontrar un 'mini Mercadona' en este país: «Los precios son...»

Los supermercados son los lugares favoritos de muchas personas para hacer la compra, ya sea del día, semanal o incluso mensual.

Aunque existen tiendas específicas como fruterías, droguerías, pescaderías, etcétera, los supermercados aglutinan todas estas en un solo establecimiento, del que no hace falta salir para encontrar todo aquello que necesitamos en nuestra despensa y en el hogar.

Huevos, pan, carne, verdura, leche, productos de limpieza o de higiene e incluso para las mascotas son solo algunos de los elementos que podemos comprar en una misma cesta acudiendo a un supermercado.

En España contamos con una gran variedad de ellos, pero si hay uno que tiene identidad propia española y que suele tener más éxito entre los consumidores, ese es el Mercadona. De origen valenciano, este súper cuenta con más de 1600 tiendas en todo el país y más de 60 en Portugal, donde se ha expandido en los últimos años.

Para muchos clientes, algunos productos propios de Mercadona son únicos y solo se pueden encontrar ahí, por lo que, al ir a un lugar donde no existe este tipo de supermercado, echan de menos ciertos productos o no les gustan tanto los de otras marcas. Esto se agudiza todavía más cuando viajamos fuera de España y tenemos que acudir a supermercados que no conocemos o en los que no solemos comprar.

La reacción de una española al encontrar productos de Mercadona en un puesto de Estonia

¿Pero qué pasaría si, estando en un lugar extranjero, encontramos productos de Mercadona? Esto es lo que ha vivido Leyre Gómez, una española que se dedica a viajar por el mundo y se ha llevado una gran sorpresa en su visita a Estonia. Según ha compartido en su cuenta de TikTok, la joven se ha encontrado un puesto en local en el que solo vendían productos de Mercadona.

«¿Desde cuándo hay Mercadonas en Estonia? Estoy flipando», comienza expresando Leyre, que cuenta que venden todo productos de Hacendado: «No sé si tendrán algún convenio con Mercadona porque al final es un puesto superlocal», se pregunta.

La española también se pregunta cómo llevan los productos desde España, analizando que la mayoría se pueden llevar en la maleta pero la cuestión se complica al ver que también venden helados de Hacendado: «¿Cómo han traído los helados?»

Seguidamente, Leyre comienza a mostrar los diferentes productos que tiene el puesto apilados unos al lado de los otros: patatas sabor jamón, latas de conservas, patés, fuet, chorizo, garbanzos, jamón serrano, gazpacho o aceite de oliva en spray. «Tienes hasta nata de cocinar la mítica de Mercadona, la salsa de trufa... Eso sí, bastante caro todo», comenta mientras sigue mostrando otros productos.

«Los precios la verdad que son bastante elevados siendo Hacendado, pero hay que tener en cuenta que estás en Estonia, así que si echas de menos la comida española creo que está genial», termina contado.