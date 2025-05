El diseñador Juan Avellaneda dicta sentencia: los peores y mejores vestidos de la Met Gala 2025

Anna Wintour: «Es la gran anfitriona. A mí el vestido me ha gustado. Le queda superbien y me encanta el abrigo en este azul celeste. Me parece superbonito».

Cynthia Erivo: «Me ha gustado. Me encanta la parte superior. Es super bonita. La de abajo es como muy dramática. Va mucho con su rollo».

Lewis Hamilton: «Para mí ha sido de los mejores vestidos por no decir el mejor. Me ha encantado este 'look', todos los detalles, la boina, todas las cositas que juegan bastante con la temática de este año. Lo veo espectacular. Está impecable. Bravo».

Lisa, de Blackpink: «No sé si sigue mucho la temática, pero ella está pibón. No me encanta. Lo que no me gusta nada es el pelo».

Zendaya: «Me encanta. Es espectacular».

Kim Kardashian: «Me ha sorprendido. Lo de los collares con estos preduscos tan grandes es de locos. Me ha encantado el sombrero de lado. Sigue muchísimo la estética y la ha llevado a su rollo. Tengo que decir que este año lo ha hecho superbien».

Kylie Jenner: «La falda es como si fuera una americana. Esto es un 'voy a ir de guapa y ya está'. No me gusta demasiado».

Pharrell Williams: «La americana está confeccionada de locos, pero a mí este 'look' no me dice nada. Me esperaba algo más siendo él».

Diana Ross: «No me encanta, pero es ella. Superaprobada. Eso sí, pluma hay por todos lados».

Sabrina Carpenter: «Tengo que deciros que me ha gustado. Me gusta el color, es su estética pero reinterpretada con todo el tema de la sastrería. Está muy bien».

Bad Bunny: «Se parece un poco al del año pasado. Me esperaba algo más, pero él está muy guapo».

Dua Lipa: «Está pibón, aunque el 'look' no es de mis favoritos. Le queda guay. Eso sí, la confección es una barbaridad, una pasada».

Demi Moore: «Está cañón, pero es un 'look' que no me dice demasiado».

Miley Cyrus: «Está espectacular y me ha encantado. Me gusta muchísimo el juego con la chaquetilla de arriba, me gusta cómo le queda la falda. Es un 'look' muy 'show'».

Gigi Hadid: «Estaba espectacular con este vestido. Muy guapa».

Nicole Kidman: «Le hace unas formas raras. Se veía como muy arrugado».

Georgina: «Me chonea bastante. No me gusta».