Este es el desayuno de Erling Haaland para mantenerse en forma: «Lo importante es la cantidad que tomas y cuándo lo haces»

El futbolista noruego se considera uno de los mejores delanteros de Europa. Actualmente milita en las filas del Manchester City, a las órdenes de Pep Guardiola, y se comenta mucho sobre cómo lo pretenden otros grandes equipos de ligas europeas, entre ellos, el Real ... Madrid. Rumores a un lado, Erling Haaland es muy seguido en redes sociales y cuenta con numerosos fans, tanto aficionados al fútbol como personas que admiran su forma física y los hábitos saludables que muestra en sus perfiles en plataformas. Es en una de ellas donde ha compartido qué toma para arrancar la mañana, con pautas de alimentación específicas para prepararse el desayuno y otras costumbres que le ayudan tanto en su «vida como a nivel profesional».

El joven delantero ha dejado claro cuáles son para ellos los «superalimentos» imprescindibles en su despensa: «El café y la leche de vaca». Se lo prepara en una taza pero no de cualquier manera. Ha advertido lo importante que es «la cantidad que tomas y cuándo lo tomas». Lo considera la bebida perfecta, «buena para el estómago, para la digestión, para la piel, los huesos, los músculos, para todo». Y como truco, ha desvelado que suele utilizar «jarabe de arce para protegerse de la cafeína, con la leche y el azúcar».

Cuando ya se ha preparado su café, empieza a prepararse unos huevos a la sartén con pan recién traído, horneado de la mañana. Él mismo se ocupa de cocinarlos con una poco de pimienta y tomándose «su tiempo, sin prisa». «Vivo solo desde que tengo 16 años, así que se organizarme, preparar mi comida, organizar mi ropa, mantener todo ordenado y limpio», ha compartido ante la cámara que lo grababa.

El desayuno se complementa con rutinas

Una vez listos los huevos, los pone sobre varias rebanadas de pan, junto a su café con leche, y busca el sitio perfecto para comer tranquilo. «En verano, cuando hace buen tiempo, aprovecho para salir a la terraza. Ahora que hace frío fuera me pongo aquí», cuenta frente a la ventana de la cocina. El futbolista ha referido que igual que cuida su alimentación también presta atención a otros detalles para arrancar la jornada al máximo de energía.

Dos consejos fundamentales de Erling Haaland a este respecto: «Dar un pequeño paseo, que es muy beneficioso, y informarme sobre lo que sucede, sobre las cosas que están pasando. Eso es beneficioso tanto para mi en lo personal como para mi carrera profesional. Considero fundamental prestar atención a esos aspectos sencillos tanto como pueda». El delantero se ha mostrado relajado mientras empezaba así su jornada laboral.