Una dentista señala el error que cometemos todos los días al lavarnos los dientes: «El hábito que más me ha costado quitar»

La falta de higiene dental puede acarrear serios problemas de salud, y no solo en nuestra boca. El Consejo General de Dentistas lanzó recientemente una campaña para enseñarnos a mantener una buena higiene oral, ya que según sus estadísticas cinco millones y medio de españoles no se cepillan los dientes. En los menores, el porcentaje es muy preocupante: 4 de cada 10 no lo hacen con la frecuencia recomendada.

Con el objetivo de concienciar a la población sobre la relevancia que tiene la higiene bucodental para la salud, la ortodoncista Janira Sánchez - @clinicajanirasanchez en las redes sociales - publica todo tipo de consejos y advertencias para tener una salud bucodental impecable.

Desde hace un tiempo, la profesional viene compaginando su trabajo en consulta con la tarea de divulgar de información sobre salud dental en TikTok o Instagram.

Si no hace muchoa advertía sobre una manía que muchas personas tenían al lavarse los dientes, y que no era otra que mojar el cepillo de dientes justo antes de echar la pasta (algo que hace que sea menos efectiva) ahora la experta ha querido hacer hincapié en otro error que muchos cometemos al lavarnos los dientes.

«¿Te enjuagas la boca justo después de cepillarte?». Pregunta a sus más de 50.000 seguidores. «Déjame decirte que no lo estás haciendo bien. Seguro que después de hacerte el skin care no te enjuagas la cara. Pues con el cepillado es lo mismo. Si te enjuagas con agua estarás eliminando todos los principios activos que no deberían irse por el desagüe», explica la ortodoncista, que ahonda en que éste es «el hábito que más me ha costado quitar».

En otro post, la experta explicó a sus seguidores el tipo de cepillo que deben utilizar: «El ideal para cepillarse es el cepillo suave. Este cepillo es suficiente para lavar la suciedad de los dientes y no nos daña ni las encías ni el esmalte».