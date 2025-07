Cañizares deja las filias y fobias para hablar de Luis Enrique: «Maquillamos lo que decimos en virtud de lo que nos apetece»

El PSG y Luis Enrique viven este domingo una nueva final de una gran competición poco más de un mes después de la Champions conquistada en Múnich de manera brillante (5-0 contra el Inter). En este caso, se trata del Mundial de Clubes y el rival es el Chelsea (21:00 horas, Telecinco y DAZN). Ocurra lo que ocurra, queda la sensación de que los parisinos son el equipo del momento.

No solo por los cinco tantos en toda una final de Champions, sino por los cuatro goles a Atlético de Madrid o Real Madrid, pero, también, por esa impresión de equipo muy superior a la mayoría de sus oponentes. Ante el Bayern, en cuartos, el resultado fue más ajustado y no existió tanto dominio. Sin embargo, aquel día acabó con nueve futbolistas y el triunfo no pareció peligrar.

Solo una sorpresa mayúscula evitaría que el técnico asturiano no fuera galardonado como el mejor del año. Y el Balón de Oro debería encontrarse en la plantilla del PSG, con Vitinha y Ousmane Dembélé como nombres más destacados.

La opinión de Santi Cañizares sobre Luis Enrique y el PSG

No reconocer el papel de Luis Enrique y el dominio del PSG es negar la evidencia. Eso piensa Santi Cañizares en declaraciones a Radio Marca. «Siempre tenemos muchas envidias o fobias y maquillamos un poco lo que queremos decir en virtud de lo que nos apetece», señalaba el antiguo portero cuando se le preguntaba sobre si no se valora lo suficiente esta campaña del exseleccionador nacional.

«Es un equipo muy bien entrenado y de eso no hay ninguna duda. Y el que lo dude es porque quiere dudarlo» Santi Cañizares

«Le tengo cariño, ha sido compañero mío, es un equipo extraordinariamente bien entrenado y de eso no hay ninguna duda. Y el que lo dude es porque quiere dudarlo y no quiere reconocerlo», continúa Cañete. «Claro que son muy buenos jugadores todos, pero el entrenador es el que ha sacado lo mejor de cada uno. Es un equipo que mantiene las ganas de ganar, a nivel psicológico ha conseguido que juegue de forma coral y trate de ganar cada partido sin que el título de la Champions le haya pesado».

Cañizares menciona el excelso estado de forma de todos y cada uno de sus jugadores, lo cual, desde su punto de vista, refuerza aún más el papel del entrenador. «Está bien físicamente. El equipo está muy bien a todos los niveles y Luis Enrique es el máximo responsable. Objetivamente, cuando un equipo gana y está a este nivel, con todos sus jugadores al mejor nivel de su carrera, yo siempre señalo al entrenador. Me da igual que me caiga bien o mal, Luis Enrique me cae bien, pero si me cayera mal también lo diría. Si es Koeman, también», zanjaba el excancerbero, de quien es conocida su mala relación con el neerlandés.