La caída a los infiernos de Simón Pérez: de saltar a la fama por las 'hipotecas fijas' a autodestruirse en directo ante miles de personas

Vivimos una era en la que el éxito puede ser tan volátil como un clic, y en la que las redes sociales se han convertido en escenarios donde se mezcla la gloria con la tragedia. Cuando el morbo vende más que el talento, cuando los algoritmos premian el escándalo, y cuando las drogas, la fama efímera y el dinero rápido se cruzan, el resultado puede ser devastador. Y nadie ejemplifica mejor esta caída que Simón Pérez, el economista que hace apenas unos años era un rostro habitual de la televisión y que hoy se humilla en plataformas de streaming en una espiral de decadencia personal, sustancias ilícitas y espectáculos que parecen sacados de un capítulo de Black Mirror. Un hombre que, este viernes, en Equipo de Investigación, contará su historia a Glòria Serra y sus reporteros en un reportaje titulado «La caída del gurú de las hipotecas».

Simón Pérez, el economista de SS conexión, cuando estaba en su prime absoluto (en 2013, 4 años antes del famoso viral de las hipotecas a tipo fijo). pic.twitter.com/SHdan0PD80 — Toribio Pérez Golarons (@haydemasiados) August 5, 2025

Del éxito financiero al escarnio viral

Simón Pérez era un perfil atípico pero respetado en el mundo de las finanzas. Su rostro se hizo popular en los medios en 2017, cuando junto a Silvia Charro protagonizó un vídeo que se volvió viral recomendando las hipotecas a tipo fijo. El contenido, publicado por Periodista Digital, no tardó en incendiar las redes: sus gestos desinhibidos, su forma de hablar y su comportamiento errático hicieron sospechar a muchos que ambos estaban bajo los efectos de alguna sustancia. Y no estaban equivocados.

El vídeo, que pretendía ser una pieza informativa, se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales del escarnio digital en España. Lo que para algunos fue un chiste, para la pareja supuso el inicio del fin: perdieron su empleo, su credibilidad y, con el paso del tiempo, su estabilidad emocional. Sus rostros dejaron de estar asociados a recomendaciones financieras y pasaron a convertirse en un sinónimo de descontrol.

Noticia Relacionada El conductor de un minibús de transporte escolar da positivo en marihuana mientras trasladaba a menores EP Este hecho puede conllevarle una sanción económica de 1.000 euros y una detracción de seis puntos de su permiso de conducción

Un vídeo que lo cambió todo

Aquel infame vídeo junto a Silvia Charro fue la chispa que prendió la mecha de su autodestrucción. Ambos aparecían aparentemente bajo los efectos de la cocaína, hablando de productos financieros mientras se reían, interrumpían y gesticulaban con los ojos inyectados. La audiencia no sabía si estaban viendo una parodia, una broma o un derrumbe en tiempo real. El vídeo arrasó en visitas, pero también se llevó por delante la carrera profesional de ambos.

Simón cuenta, 7 años despues, qué pasó



Fue despedido de forma fulminante de todos sus trabajos y la empresa dejó de pagarle el pisopic.twitter.com/WZJi35Pncu — LO + VIRAL (@SuperViiral) August 3, 2025

Simón Pérez, hasta entonces asesor financiero y profesor de universidad en centros privados, fue cesado de sus funciones. Las empresas con las que colaboraba rompieron vínculos y su imagen pública quedó herida de muerte.

De un canal de YouTube a la autodestrucción por streaming

Tras aquel escándalo, lejos de desaparecer, Simón decidió abrazar su nueva identidad mediática. Junto a Silvia Charro, comenzó un canal de YouTube conocido como 'SS CONEXION' en junio de 2018. Pero pocos años después comenzaron a emitir directos en los que, lejos de ofrecer contenido informativo, se exponían a situaciones límite. Alcohol, drogas, peleas, humillaciones... todo valía para mantener la atención del espectador. El show se convirtió en una especie de reality sin guión donde cada nuevo directo era más grotesco que el anterior.

Simón Pérez habla con un taxista en directo para que le lleve a la Cañada Real a pillar pic.twitter.com/xBzevmjovQ — LO + VIRAL (@SuperViiral) August 3, 2025

Simón Pérez pasó de hablar de mercados financieros a pedir dinero a través plataformas de pago en directo para continuar con el espectáculo. La delgada línea entre la realidad y la performance desapareció. Y con ella, cualquier atisbo de dignidad personal.

Lo que hace ahora

En 2025, Simón Pérez sigue presente en las redes, aunque cada vez en espacios más marginales, tras haber sido expulsado de varias plataformas por vulnerar las normas de contenido. Tras ser expulsado de YouTube y Twitch e ingresar a Kick, las emisiones se convirtieron en auténticas sesiones de autodestrucción digital. Se grababa bebiendo, consumiendo o en situaciones que rozaban lo ilegal, todo por unos cientos de espectadores que pagaban por ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir sus 'bocatas de pollo'.

Que este tío siga vivo es un milagro, lo que es capaz de aguantar el cuerpo humano acojona.pic.twitter.com/bKlJ8dLO0v — Rеvеn (@RevenRV) August 2, 2025

Sin embargo, poco después, la plataforma Kick bloqueó las emisiones en directo del canal 'SS Conexion'. No obstante, Silvia y Simón dieron el salto a Rumble, una nueva plataforma con muy pocas limitaciones, impulsada por inversores de perfil conservador como Peter Thiel, que promueven la libertad de expresión como bandera, en una línea similar a la adoptada por Elon Musk con Twitter, de la cual también han sido expulsados hace escasas semanas.

La figura de Pérez ya no tiene nada que ver con el asesor financiero de antaño. Ahora es el reflejo oscuro de un sistema que premia la miseria humana con visibilidad. En lugar de ingresos estables, vive del dinero que le envían los espectadores por PayPal o Bizum a cambio de retos degradantes. En lugar de prestigio, sobrevive en la cuerda floja del espectáculo autodestructivo.