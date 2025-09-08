Un australiano señala el utensilio que jamás ve en las cocinas españolas: «¿Dónde están?»

Los choques culturales pueden sorprendernos en los lugares más insospechados. Aunque solemos asociar las diferencias entre países a costumbres, idioma o formas de vida, la cocina es uno de esos espacios donde se manifiestan de manera más evidente, ya que los utensilios que utilizamos para preparar nuestros alimentos no solo facilitan el proceso culinario, sino que también reflejan el carácter gastronómico de un país. Así, lo que en un lugar es común y necesario, en otro puede ser totalmente desconocido. Un fenómeno que ha experimentado Corey, 'coreyyy.exe', un joven australiano que ha visitado recientemente España. Durante su visita, el creador de contenido compartió, a través de un vídeo de TikTok, su asombro por la ausencia de un utensilio que considera esencial en cualquier cocina del mundo.

En el vídeo, que ha acumulado más de 421.000 reproducciones, el creador de contenido australiano explicó con incredulidad que, al llegar a España, se dio cuenta de que «los fideos instantáneos son menos instantáneos aquí», ya que no podía encontrar una tetera eléctrica en ninguna cocina española.

Un utensilio básico en casi cualquier cocina del mundo

El hervidor o tetera eléctrica, común en países como Australia, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, y gran parte de los países de Asia y Europa del Norte, es un electrodoméstico básico para preparar té o simplemente para calentar agua rápidamente. Sin embargo, en España, donde el café y la comida casera prevalecen, el microondas y la cafetera son los reyes de la cocina. En ese sentido, el influencer, acostumbrado a la facilidad y rapidez que ofrece la tetera eléctrica, no pudo evitar manifestar su desconcierto al no encontrar este utensilio: «Parece que fue construida en 1488», comentó, refiriéndose a la cocina donde tenía que calentar el agua en un microondas o en un cazo, algo que le resultaba una práctica casi medieval. Para un australiano como él, donde el hervidor es un utensilio esencial y omnipresente, esta carencia le causa una gran sorpresa, tanto que se siente como si hubiese retrocedido varios años atrás en el tiempo. «Esto no es solo en este lugar, es en todos los edificios en los que he estado, ¿dónde están las teteras?», se preguntó Corey.

Sin embargo, a pesar de su sorpresa, el creador de contenido australiano mencionó otros aspectos de la cocina española que le llamaron la atención. En ese sentido, aunque agradeció la presencia de una tostadora, también le resultó curioso encontrar embutidos fuera del frigorífico.