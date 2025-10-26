Suscribete a
Un antropólogo de renombre habla con claridad sobre el verdadero origen de Cristóbal Colón: «Puedo afirmar que...»

El nuevo documental de TVE ha reavivado el debate generando tanto expectación como escepticismo entre la comunidad científica

Un antropólogo de renombre habla con claridad sobre el verdadero origen de Cristóbal Colón
Un antropólogo de renombre habla con claridad sobre el verdadero origen de Cristóbal Colón ABC

Jorge Herrero

Madrid

El origen de Cristóbal Colón ha sido motivo de controversia y especulación durante siglos. Aunque muchos historiadores sitúan su lugar de procedencia en Génova, Italia, existen varias teorías que sugieren que su nacionalidad podría ser otra muy distinta. Durante muchos años, ... este misterio ha fascinado tanto a historiadores como a científicos, que siguen buscando respuestas a través de diversas investigaciones. En un documental de TVE, 'Colón ADN, su verdadero origen', se ha reavivado el debate, generando tanto expectación como escepticismo entre la comunidad científica. En ese sentido, Miguel Botella, presidente de la Sociedad Española de Antropología Física, que analizó los huesos del almirante en 2005, habló sobre esta cuestión en una entrevista concedida al programa de radio 'Herrera en COPE'.

