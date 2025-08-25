Aldo Martínez, director de rendimiento de Ilia Topuria, señala estos ejercicios para mejorar la coordinación: «Muy sencillo»

La coordinación es una cualidad fundamental para cualquier deportista de élite al tener un impacto directo en el rendimiento, la precisión de los movimientos y la prevención de lesiones. Algo aparentemente tan básico como golpear con potencia un balón de fútbol no solo depende de factores como la fuerza física o la técnica, sino, también de la coordinación.

Una capacidad que nos permite mover nuestros músculos y huesos de forma sincronizada y que tiende a deteriorarse paulatinamente con el paso de los años. Por eso, resulta importante desarrollar y trabajar esa coordinación desde una edad temprana.

Y no porque lo diga el que escribe estas líneas, sino una persona que trabaja codo con codo con Ilia Topuria, actual campeón del mundo del peso ligero de la UFC. Él es el Dr. Aldo Martínez, preparador físico y director de rendimiento del luchador hispano-georgiano.

«El trabajo en colchoneta elástica a partir de los dos años es fundamental para que el tronco encefálico coja una posición más recta. Por lo tanto, mejora las conexiones nerviosas y mejora la coordinación. Los niños van a saltar con los brazos pegados y les va a favorecer esa rectitud», comenta en el podcast Tengo un Plan a la vez que pone el ejemplo de la postura corporal de dos deportistas de élite como Zidane o Federer.

Pero, ya en una edad más avanzada, se puede seguir trabajando esa coordinación. ¿Cómo? Identificando el lado del cuerpo menos dominante y potenciarlo. «Cuando te laves los dientes o batas un huevo, hazlo con la mano izquierda, son cosas que yo hago con la mano no dominante y que aconsejo. Son cosas muy sencillas que puedes hacer y ves cómo vas mejorando», señala.

«Ponía unas gafas de bucear y bloqueaba con un algodón el ojo dominante»

Algo aplicable, también, a la vista. «En ejercicios de coordinación, de reflejos, inicialmente ponía unas gafas de bucear y bloqueaba con un algodón el ojo dominante. Entonces, trabajaba con los deportistas el ojo no dominante. O, por ejemplo, jugamos con las palas con mano no dominante y ojo no dominante. Lanzar a la diana dardos con ojo no dominante. Todos estos aspectos los he utilizado en deportes de combate con mis deportistas», manifiesta el Dr. Aldo Martínez.

Para determinar el ojo dominante, Aldo Martínez realizó un test básico de lateralidad ocular a Juan Domínguez, copresentador del podcast. Gracias a la prueba de la hoja con un agujero, identificó que su ojo dominante es el derecho. «Serías ideal para deportes unilaterales, por ejemplo, esgrima o tiro con pistola», ya que, además del ojo derecho, su mano dominante es, igualmente, la diestra.