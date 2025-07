Un agente especializado en el Camino de Santiago advierte a quienes vayan a hacerlo: «Nadie lleva esto en su mochila y debería»

Sin duda, la pregunta de qué te llevarías al Camino de Santiago resulta hoy mucho más acuciante que la de qué te llevarías a una isla desierta, al menos en España. Huelga decir que en casi ningún momento estarás desesperado sentado bajo una palmera, y que tendrás comida y agua y refugio y gente alrededor, así que no, las preguntas no son del todo equivalentes, pero la primera le sirve a uno para mirarse el ombligo: ¿He elegido bien las cosas a llevarme?

Tu Buen Camino es una pequeña agencia de viajes especializada en este peregrinaje, y en su cuenta de TikTok aconseja y recomienda cómo prepararlo mejor. En uno de sus últimos vídeos elabora una lista de tres objetos a menudo olvidados pero que «todos» deberíamos llevar.

Los tres objetos que te debes llevar al Camino de Santiago y no son tan comunes

La primera de las tres cosas que Tu Buen Camino recomienda llevar es, o son, imperdibles y pinzas pequeñas. Fácil: te ayudarán a «colgar la ropa mojada» o incluso a «arreglar cremalleras que no cierran».

@tubuencamino ❌ ¡Nadie lleva ESTO en el Camino de Santiago y DEBERÍA! #CaminoDeSantiago #TipsCamino #Peregrino #EvitaErrores #Viral #SantiagoDeCompostela #SecretoCamino" #santiagodecompostela #caminodesantiago #consejos ♬ sonido original - Tubuencamino

Lo segundo de la lista no es sino esparadrapo de tela, sobre todo, «para prevenir rozaduras antes de que aparezcan». La agencia recomienda «aplicarlo en las zonas de más presión» para «evitar las ampollas».

Por último, conviene llevar tapones de oído. No te salvarán la vida ni te insuflarán nutrientes y vitaminas para recorrer el doble de kilómetros por hora, pero «con ellos dormirás mucho mejor, y al día siguiente lo notarás. Los albergues, a veces, son toda una sinfonía de ronquidos».

La gente da sus recomendaciones

En los comentarios, dos usuarios añaden otro par de elementos a la lista: hornillo de alcohol, cerillas de metal y aguja e hilo para las ampollas. Paralelamente, otro expone, no sin prolegómenos, que dada su experiencia él siempre se lleva su propia tienda de campaña: «Da una libertad en el camino que nadie se imagina, y es tan simple como montarla allá donde te guste. Y no tengas miedo: no pasará nada».