Los mejores memes sobre el plagio de Pedro Sánchez

Entre la gravedad de todo lo que rodea a la tesis doctoral de Pedro Sánchez y su libro publicado junto a Carlos Ocaña, siempre queda un resquicio para el humor y la ironía. A pesar de que esta crisis le está costando al presidente sus primeros apoyos, las redes han sabido explotar en la última semana el «Caso tesis» para ejercitar su sentido del humor.

Como suele ocurrir en estos casos, ha sido en Twitter donde más sarcasmo ha habido sobre este tema. En esta red social se han mezclado memes con mensajes ingeniosos que aportan una sonrisa a un caso de por sí poco ejemplarizante.

🎞Hoy le toca a la película, TESIS, remasterizada, de Alejandro Amenábar. El montaje del director. 🎥Plano del garaje, grabando: "Me llamo Pedro... me quieren echar". pic.twitter.com/d8Ful7FN2a

Después llegó la respuesta del presidente (nunca pública, solo mediante comunicado) y una entrevista en La Sexta pactada antes de que estellara el «Caso tesis». Ese día, las redes tampoco evitaron hacer chistes con las explicaciones (pocas) de Sánchez.

