El Teatro Central de Sevilla acoge el estreno en España de la coreógrafa Phia Ménard

El Teatro Central acoge los días 4 y 5 de abril el estreno en España del espectáculo de la coreógrafa francesa Phia Ménard y su compañía Non Nova titulado 'ART.13', en el que Ménard asume también las labores de dramaturgia, escenografía e interpretación.

Se trata de una de las propuestas que el Central califica como 'indisciplina', y en esta ocasión Ménard, lucha contra los muros y las alambradas de la fortaleza europea, empuñando el arma de la imaginación y el poder de la fábula. En palabras de la creadora, «se trata de un trabajo fuera de toda norma que aúna sobre las tablas teatro, danza y performance para agitar el viejo mundo patriarcal».

Phia Ménard acostumbra a realizar escenografías impresionantes y 'proteicas', como en 'Saison Sèche' o 'La trilogíe des Contes Immoraux', que se estrenaron en el teatro Central en 2019 y 2023 respectivamente, creando siempre una erupción de imágenes simbólicas de un poder y gran una belleza.

Su nuevo espectáculo, 'ART 13', hace referencia al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece por un lado que 'Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro de un Estado', por otra parte que 'Toda persona tiene derecho a abandonar cualquier país, incluido el propio, y regresar a su país'.

En línea con este artículo, en el preámbulo de la obra se menciona el nombre del niño de tres años, Aylan Kurdi, varado en una playa de Turquía –una imagen que dio la vuelta al mundo–. Venía de Siria con su familia cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa. Phia Ménard sitúa así de alto el listón de sus intenciones entre filosofía, historia, política y estética.

Estos artículos plantean preguntas sobre la empatía selectiva, las consecuencias duraderas del colonialismo y las fronteras artificiales que se han creado para neutralizar miedos comunes, una reflexión que surge tras la invasión rusa de Ucrania y la recepción de los refugiados ucranianos. Así, Ménard abre una nuevo capítulo en su universo creativo que obliga al público a «ver más allá de las anteojeras que nuestra educación y sociedad nos imponen».

'ART 13' es un acto teatral que narra la historia de un mundo arrogante a punto de colapsar, pero que se niega a guardar silencio. 'ART.13' es un cuento de hadas, que invoca nuevos caminos hacia adelante, aún por imaginar», escribe Phia Ménard.

La Compagnie Non Nova - Phia Ménard fue fundada en 1998 por Phia Ménard con este precepto: «No inventamos nada, vemos las cosas de manera diferente: Non nova, sed nove'. Desde su creación la compañía tiene su sede en Nantes, en la costa atlántica de Francia. Sus instalaciones incluyen un estudio de ensayos, un taller de construcción, un taller de vestuario, oficinas y almacén de escenografía. Las instalaciones de Non Nova les permiten realizar investigaciones preliminares y ensayos, que culminan en las piezas de performance en vivo de la compañía. Los numerosos proyectos multidisciplinares de la compañía han reunido a artistas, técnicos y pensadores de diversos horizontes y experiencias. No es un colectivo, sino un equipo profesional, con Phia Ménard y Claire Massonnet a cargo de la dirección artística. El equipo – 40 personas – se crea alrededor de diversos proyectos y debates, donde los miembros comparten su habilidad, experiencia y el deseo de crear a partir de la investigación imaginativa.

El teatro andaluz y su 'Pregón'

Por otra parte, también los días 4 y 5 de abril el Teatro Central presenta en la sala B a las 19 horas, la tercera propuesta escénica de la compañía andaluza, Teatro Anatómico, dirigida por Ana Sánchez Acevedo y Pedro Rojas-Ogáyar, presentando 'Pregón'.

Flamenco y danza contemporánea, trap, rap y pop son los estilos de los que se vale Teatro Anatómico para 'Pregón', una propuesta creada de forma coral por Sánchez Acevedo, Rojas-Ogáyar, Juan Luis Matilla, Melisa Calero y Natalia Moreno'Marenkarma'. Con estas herramientas escénicas han creado un musical multidisciplinar en el que abordan la compra-venta como como forma de articulación de las relaciones sociales.

'Pregón' estreno en el Teatro Central de Teatro Anatómico manuel román

Una primera muestra del proyecto se pudo ver en la pasada edición del Festival de Cádiz – Música Española, con la versión de calle 'Toíto se vende', que congregó a un gran número de espectadores a las puertas de la plaza de Abastos. Con esta obra de sala, la compañía profundiza en la «dispersión vitalista del mercadillo y el aliento heterogéneo de los pregones de venta atravesados con las formas actuales de un mercado totalitario y homogeneizante que invade, capitaliza y consume tanto nuestra atención como el flujo de nuestras vidas», argumenta la compañía.

'ART 13' Compagnie Non Nova/Phia Ménard

Dónde: Teatro Central. Avda. José de Gálvez. Isla de la Cartuja. Sala A

Cuándo: 4 y 5 de abril

Hora: 20,30

Entradas: 22 euros

'Pregón'. Ana Sánchez Acevedo/ Pedro Rojas,-Ogáyar/ Teatro Anatómico

Dónde: Teatro Central. Avda. José de Gálvez. Isla de la Cartuja. Sala A

Cuándo: 4 y 5 de abril

Hora: 19,00

Entradas: 22 euros

Más temas:

Turquia

Nantes

Sevilla

Europa

Danza

Teatro