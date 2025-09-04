Stella Arauzo: «La 'Carmen' de Antonio Gades parece creada ayer mismo»

La 'Carmen' de Antonio Gades ha cumplido 42 años y con ella vuelve la compañía al teatro de la Maestranza

El 17 de mayo de 1983, Antonio Gades estrenó en el Théâtre de París 'Carmen', una de sus míticas obras que componen la famosa trilogía que llevara al cine junto a Carlos Saura, que comenzó con 'Bodas de sangre' y acabó con 'El amor brujo'.

Veintidós años después, en 2005, transcurrido un año de la muerte de Antonio Gades, la obra se reestrenó en el Teatro Romano de Verona. Fue la primera que la Fundación Gades subió al escenario tras el fallecimiento del bailaor y coreógrafo.

El Teatro de la Maestranza ha elegido esta 'Carmen' de Gades para inaugurar los días 6 y 7 de septiembre su temporada 2025-26, en el 150 aniversario de la ópera de Bizet.

Hoy día, las obras de Antonio Gades se protegen y difunden a través de la fundación que lleva su nombre y que está presidida por su hija María Esteve y cuya directora general es Eugenia Eiriz, viuda del bailaor.

La directora artística de la compañía Antonio Gades es la bailarina Stella Arauzo, quien ha cumplido 20 años al frente del elenco.

Elegida por el propio Gades para sustituir en el papel de Carmen a la sevillana Cristina Hoyos, Stella Arauzo dice que «esta obra es una 'Carmen' ya histórica, porque ya va para 42 años. Era la primera vez que se mezclaba la música de Bizet con la música popular y el flamenco, y también la primera vez que se movían los grupos como él lo hizo, así como los músicos con los bailarines, algo que ahora se ve natural, pero hace 40 años no lo era. Se crearon espacios con la escenografía de Antonio Saura para estar en los diferentes espacios de la ópera: la plaza de toros, una taberna, la fábrica... A mí me soprende lo moderna que se ve esta 'Carmen'. Sé que es un clásico, pero como es algo genial, es intemporal. Ves esta 'Carmen' y parece que está creada ayer mismo».

Para Stella Arauzo es sorprendente como funciona el relato. «Además, cada día es más complicado ver en escena compañías grandes, y en el Maestranza habrá 24 bailarines. Nosotros no somos una compañía nacional de gran presupuesto. Yo veo una 'Carmen' desnuda de artificio porque Gades quiere ir a la esencia de los personajes. Vamos a ver un Gades puro y el ojo cinematográfico de Carlos Saura. Vamos a ver una mujer libre».

Stella Arauzo debutó el personaje en 1988. «Se había ido Cristina Hoyos, que era mi musa, y de repente Gades buscó sustituta en la misma compañía. Al principio lo pasé muy mal pero pensaba que si él me había puesto es que podía hacerlo. Y lo hice».

La bailarina y coreógrafa dice que el personaje de Carmen llama la atención porque representa la libertad del ser humano. «Tanto las mujeres como los hombres se ven reflejados en ella, pero es la palabra libertad lo que une a Carmen con todos».

'Carmen' Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo Cristóbal Colón, 22

Cuándo: 6 y 7 de septiembre

Horario: A las 20 horas el sábado y a las 19 horas el domingo

Entradas: teatrodelamaestranza

Flamenco, danza española, un compendio de estéticas conforman la coreografía de Gades, «él hace un flamenco estilizado que mezcla con el flamenco racial. El además junta personas de varias edades y físicos, y las voces de los cantantes de ópera. A final, a pesar de la sensualidad y de la fuerza, Gades nos está contando una tragedia. Él siempre transmitía una energía que llegaba al público».

En los principales papeles, 'Carmen': Esmeralda Manzanas; 'Don José': Álvaro Madrid; 'Torero': Jairo Rodríguez y el marido el bailaor granadino, Miguel Ángel Rojas. «Los protagonistas son veteranos, llevan diez años interpretando este personaje. Jairo Rodríguez llegó a trabajar con Gades aunque era muy jovencito, pero lo que él te decía se te quedaba y siempre entiende nuestro lenguaje. Y Miguel Ángel Rojas estuvo en la época de Gades en un principio en los 80 y ahora ha vuelto y también conoció a Gades. Es mucho más fácil cuando hay gente que conoció a Antonio Gades porque su universo es un mundo muy concreto, porque para él lo más importante era el conjunto, la maquinaria, no cada pieza, todos debían funcionar perfectamente. Todos estábamos al servicio de la obra, incluso sus apariciones las hacía con mucho comedimiento, aunque su presencia era arrolladora».

En la parte flamenca los cantaores Alfredo Tejada, Enrique Bermúdez 'Piculabe' e Israel Paz y los guitarristas Alberto Fuentes y José Romero. «Todos hacen un trabajo musical maravilloso, respetando sobre todo el trabajo que hizo Antonio Solera, el guitarrista que trabajó tantos tiempo con Gades y que falleció hace tres años».

Dice Stella Arauzo que el físico de la compañía ha cambiado, «porque las bailarinas son más altas. Yo era la más alta de mis tiempos y mido 1,70, ahora son más estilizadas, así que siempre se intenta hacer una balanza, porque Gades siempre quería dar aspecto de pueblo, con diferentes físicos. Es difícil recuperar la personalidad de los años 80 cuando bailaba Cristina Hoyos, Juan Antonio Jiménez, Candy Román, pero yo creo que esta compañía tiene ya mucho peso escénico».

Recuperadas por la compañía Antonio Gades coreografías como 'Fuenteovejuna', que por cierto se estrenó en el Teatro de la Maestranza el 15 de noviembre de 2001, siguen en su empeño de recuperar el 'Don Juan' de Antonio Gades, «pero es muy difícil porque hay muy poca documentación e imágenes, nos gustaría, pero de momento lo tenemos muy complicado», afirma Arauzo.