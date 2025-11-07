Suscríbete a
Los herederos de las familias gitanas del Flamenco, juntos en el teatro Maestranza

Dorantes, Farruquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa y Karime Amaya, en 'De tal palo' el sábado 8 de noviembre en el coliseo de Paseo Colón

Los conciertos del festival Insólito este mes en Sevilla: de Mala Rodríguez a José Mercé

David Peña Dorantes encabeza esta generación de herederos que se darán cita el 8 de noviembre en el Teatro Maestranza
David Peña Dorantes encabeza esta generación de herederos que se darán cita el 8 de noviembre en el Teatro Maestranza
Marta Carrasco

Sevilla

Las sagas, las familias flamencas han sido quienes durante años han llenado los espacios escénicos de este género. Pertenecer a la 'casa de los...' daba una seguridad y también una responsabilidad a los protagonistas. El relevo generacional en las familias gitanas, pese al cambio de ... vida de la sociedad que ya ha roto la convivencia en común de varias generaciones, no ha impedido que los herederos se consoliden en los escenarios de todo el mundo.

