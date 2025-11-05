Los conciertos del festival Insólito este mes en Sevilla: de Mala Rodríguez a José Mercé

La ciudad de Sevilla continúa con su proyecto de Green Cow Music con un agenda que durante este mes de noviembre cruzará y alternará estilos tan diversos como el rap y el flamenco, abarcando la mayor cantidad de gustos del público ... posibles a lo largo de estos conciertos. Con ellos el festival musical 'Insólito' reafirma su vocación de abrir a todos los públicos y rincones de la capital andaluza.

La primera actuación del mes es una de las que abanderan este festival de música. El sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas comienza el concierto de Mala Rodríguez, ganadora de dos Grammys Latinos y el Premio Nacional de Músicas Actuales, en la Sala Pandora. La cantante realizará el único concierto en Andalucía, con el que repasará su recorrido musical y celebrará con el público de la capital andaluza su irrupción en el hip-hop y en el rap, dos estilos en los que la jerezana ha ido abriendo puertas para las siguientes mujeres.

La segunda jornada de este mes se realizará el viernes 14 de noviembre, esta vez a las 21:30 horas. La protagonista de este día será Marina Carmona, heredera de la saga flamenca de los Carmona y Habichuela. Su actuación tiene como propuesta presentar un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo en la Sala X. La artista que compone sus propios temas fusionando flamenco, pop y canción francesa se estrena en Sevilla de la mano de invitados como Rocío Soto o Ismael de la Rosa 'El Bola'.

Como penúltima actuación, el jueves 20 de noviembre, el cantaor José Mercé ofrecerá un homenaje a su paisano Manuel Alejandro, autor de clásicos como 'Procuro Olvidarte' o 'Yo soy aquel', acompañado por un piano y su cuadro flamenco con su marca de personalidad que le representa. El maestro del flamenco con décadas de carrera a su espalda combinando tradición y modernidad actuará en el Cartuja Center CITE a las 20:30 horas.

'Insólito' Sevilla noviembre Mala Rodríguez: sábado 8, en Sala Pandora

Marina Carmona: viernes 14, en Sala X

José Mercé: jueves 20, en Cartuja Center

Chucho Valdés: lunes 24, en Cartuja Center

Para cerrar el mes, el protagonista de la última jornada será el artista del jazz afrocubano Chucho Valdés. La leyenda galardonada con siete premios Grammys y seis Grammys Latinos y seis décadas que avalan el nivel de la carrera como pianista y compositor cantará el lunes 24 de noviembre en el Cartuja Center CITE. Estará acompañado por José A. Gola al contrabajo, Roberto Jr. Vizcaíno como percusionista y Horacio Hernández 'El Negro' en la batería se buscará ofrecer un viaje musical sofisticado entre a tradición afrocubana, el jazz y la música clásica.