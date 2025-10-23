La bailaora Macarena Ramírez presenta la obra 'Espina' en Sevilla

La bailaora gaditana Macarena Ramírez presenta en Sevilla el viernes 24 de octubre, en una única función en el teatro Los Remedios, su obra, 'Espina'.

Esta pieza es una trilogía flamenca, interconectadas por un mismo eje temático: el dolor como impulso creativo, ... la lucha como acto de belleza y la espina como símbolo de lo que duele y protege, relata la artista. 'Espina' se divide en varios movimientos: 'Espina dentro': Soleá y martinete. Espina fuera: Bulerías, tangos y Espina flor: alegrías y guajiras.

Nacida en Chiclana de la Frontera, baila desde los cuatro años y a los seis años viaja a Jerez con la bailaora María del Mar Moreno para actuar en varias peñas flamencas y en el Centro Andaluz de Flamenco. Un año más tarde recibe el Premio Revelación de Andalucía. En 2006, con 12 años, es elegida para interpretar el papel de 'Lola Flores' adolescente en la producción 'Lola, la película'. Ese mismo año, se incorpora a la Compañía de Antonio El Pipa, con la que recorre los escenarios de grandes teatros. Participa en el Festival de Jerez, festival de La Unión y la Bienal de Flamenco de Sevilla. En 2011 interviene en la película de Caroline Chormienne, 'Vert, je t'aime vert', junto a la bailarina Cristina Hoyos, y en 2012 actúa en la Bienal de Flamenco de Sevilla con el espectáculo 'Flamenco que viene', y es nominada al Premio Revelación del Festival de Jerez, por su actuación como bailaora en la obra 'Viva Jerez'. Ha formado y forma parte de importantes compañías como la de Sara Baras, Antonio El Pipa, y María Pagés. También ha creado su propia compañía con la que ya ha presentado los espectáculos 'Recuerdos', 'Ocho letras, ocho palos' y 'Fuimos, somos y seremos. En 2021 ganó la primera edición del concurso televisivo 'The Dancer'. 'Espina' de Macarena Ramírez. Dónde: Teatro Los Remedios. c/Juan Ramón Jiménez, 22. Cuándo: 24 de octubre de 2025. Hora: 21,00 Precio: 15 euros.

