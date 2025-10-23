Suscríbete a
La bailaora Macarena Ramírez presenta la obra 'Espina' en Sevilla

La bailaora actuará en el teatro Los Remedios en una única función

Macarena Ramírez estrena en Sevilla su última creación titulada 'Espina'
Sevilla

La bailaora gaditana Macarena Ramírez presenta en Sevilla el viernes 24 de octubre, en una única función en el teatro Los Remedios, su obra, 'Espina'.

Esta pieza es una trilogía flamenca, interconectadas por un mismo eje temático: el dolor como impulso creativo, ... la lucha como acto de belleza y la espina como símbolo de lo que duele y protege, relata la artista. 'Espina' se divide en varios movimientos: 'Espina dentro': Soleá y martinete. Espina fuera: Bulerías, tangos y Espina flor: alegrías y guajiras.

