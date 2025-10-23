A la venta las entradas del concierto de Aitana en Sevilla: estos son los precios y zonas

Aitana parará en Sevilla en 2026 dentro de su gira mundial 'Cuarto azul world tour', ni más ni menos que en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Un enclave mágico y único donde la Plaza de España será testigo de la voz de la 'ex ... triunfita' el próximo 5 de junio de 2026.

Ser parte del 'universo azul' de la cantante es posible desde este medio día, ya que a partir de las 12,00 horas comenzará la venta general de entradas a través de la página web del evento www.iconicafest.com

Tras dos días intensos de preventa -primero para los clientes del Santander que posean la tarjeta Aitana y después para el resto de clientes- ya se puede acceder a la compra de las mismas a través de la web del festival y sin necesidad de pertenecer a la entidad bancaria.

Precios de las entradas y zonas del concierto de Aitana en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Los precios de las entradas oscilan entre los 58€ y los 140€, dependiendo de la zona y la disponibilidad, ya que durante la preventa se agotaron el cupo de entradas disponibles para ciertos sectores. Además, en X (antes twitter) este miércoles se han dejado ver los primeros tuits de usuarios poniendo sus entradas, obtenidas en la preventa, en reventa.

A continuación te detallamos los precios de las entradas por zona.

Precios y zonas Movilidad reducida (Silla de ruedas) y acompañante: 58€

Pista general: 58€

Early entry pista general: 70€ (acceso prioritario a Pista General. Los días previos al concierto se enviará citación a través del mail. Se deberá llegar a la hora exacta que indique dicha citación, si se hace más tarde a la hora indicada, la entrada Early perderá su valor)

Front Stage: 110€

Early Front Stage: 140€ (acceso prioritario a Pista General. Los días previos al concierto se enviará citación a través del mail. Se deberá llegar a la hora exacta que indique dicha citación, si se hace más tarde a la hora indicada, la entrada Early perderá su valor)

La catalana volverá a pisar la capital hispalense en menos de un año, ya que fue una de las invitadas de la Velada del año V de Ibai Llanos el pasado mes de julio. Incluso se dejó ver en la Velá de Triana 2025.

Además, 'Cuarto azul World tour' llegará a otras ciudades andaluzas: Roquetas de Mar (Almería) el 9 de mayo; el 19 de junio en Fuengirola (Málaga); el 12 de julio en Cádiz y el 18 de julio en Úbeda (Jaén).

Entrada a menores de edad al concierto de Aitana en Sevilla

Muchos de los fans de Aitana son menores de 18 años, por ello deben saber que su acceso al evento tiene una serie de condiciones. Una de ellas es presentar un permiso parental que se facilita al asistente durante la compra de entradas. Para más información se recomienda leer la política sobre menores facilitada por la organización.